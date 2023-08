Ed Sheeran anuncia 'Autumn variations', su segundo disco en el año, para el 29 de septiembre

En un inesperado anuncio, el músico británico Ed Sheeran reveló que lanzará su segundo álbum del año, titulado Autumn variations, el próximo 29 de septiembre. A través de este álbum, Sheeran busca explorar una amplia gama de emociones relacionadas con el amor, el desengaño, la depresión y la soledad, como afirma en redes sociales.

El cantante compartió un video de 49 segundos donde habla más de la inspiración detrás del álbum, mencionando que el otoño pasado marcó un período de cambio en su vida y en la de sus amigos. Tras el calor del verano, los cambios y transformaciones se hicieron evidentes en diversas formas, ya sea en la calma, el colapso o la llegada a un punto crítico. Autumn variations, el sexto álbum de estudio en el catálogo de Sheeran, será un reflejo de estos momentos de cambio y evolución.

"Cuando pasé por un momento difícil al comienzo del año pasado, escribir canciones me ayudó a entender mis sentimientos y llegar a un acuerdo con lo que estaba pasando, y cuando me enteré de las diferentes situaciones de mi amigo, escribí canciones, algunas desde sus perspectivas, algunas de las mías, para capturar cómo ellos y yo veíamos el mundo en ese momento. Hubo altas, con enamoramiento y nuevas amistades, y bajas, con angustia, depresión, soledad y confusión", contó.

Este próximo lanzamiento contará con 14 nuevas canciones que prometen capturar la esencia de las experiencias emocionales a través de la música. Aaron Dessner, miembro de The National y productor de su reciente álbum "(Substract)", vuelve a colaborar con Sheeran para dar vida a este proyecto musical. "Escribimos y grabamos sin parar y este álbum nació de esa sociedad. Siento que ha capturado tan maravillosamente el sentimiento del otoño en su sonido y espero que a todos les guste tanto como a mí".

Autumn Variations será el séptimo álbum de Ed Sheeran, rompiendo la serie de títulos inspirados en las matemáticas que han caracterizado gran parte de su discografía. Desde su debut con + (Plus) en 2011, seguido por x (Multiply) en 2014, ÷ (Divide) en 2016, = (Equals) en 2021 y el previo - (Substract) en 2023, Sheeran ha demostrado su versatilidad musical y creativa en éxitos como Perfect, Thinking out loud y Shape of you.

"Tan emocionada. Será un otoño épico", "Siempre haciéndonos queer más" queriendo más", "Ya sé que me encanta. No puedo esperar por escucharlo", "Un regalo de Navidad adelantado", "No te merecemos", "El otoño llegó", "Gracias por compartirnos tu historia y las motivaciones detrás de esta nueva música", escribieron los seguidores del cantante.

La carátula del álbum fue revelada durante uno de los conciertos de Ed Sheeran, en Denver, Estados Unidos, como parte de su gira mundial Mathematics Tour. Considerado uno de los artistas más exitosos comercialmente en la música actual -con 150 millones de discos vendidos-, Sheeran concluirá su tour en Los Ángeles el 23 de septiembre.