Luis Miguel: ¿Culpable o no? Las duras críticas a su concierto en Lima

El esperado concierto de Luis Miguel terminó siendo duramente criticado en las redes sociales.

El 'Sol de México' volvió a pisar un escenario peruano, pero ¿valió la pena la espera? Luis Miguel regresó con su gira "México por siempre" para brindar un concierto que fue tan esperado por sus incondicionales como criticado en las redes sociales. La última vez que el artista vino Lima fue en el 2013, mucho antes del boom de "Luis Miguel, la serie".

Las quejas comenzaron con la demora en salir al escenario del Jockey Club del Perú ─el show debía iniciar a las 9 p.m. y empezó alrededor de las 9:40 p.m.─, pero al verlo los fans se olvidaron de la espera. Su ídolo arrancó la noche con los temas "Si te vas", "Tú solo tú" y "Amor, amor, amor".

Así como en sus otras presentaciones en el continente, como en Argentina y Paraguay, el equipo de Luis Miguel pidió a la prensa que se retirara después de las primeras canciones. Según los comentarios en Twitter, el concierto del 'Sol de México' resultó decepcionante. Algo ya se había vislumbrado, el año pasado, en sus shows en México en el que se le acusaba de llegar tarde, olvidarse las letras y aparecer en aparente estado de ebriedad.



Hay varios mensajes en redes que señalan que el artista no estaba cantando como se debe durante el show. Otros se quejaron porque, en varias oportunidades, daba paso al público a corear la letra sin terminar él las canciones. Algunos señalaron que hubieran preferido que Diego Boneta (protagonista de "Luis Miguel, la serie") ofreciera el concierto en lugar del 'Sol de México'.



Alguien digale mas letras a Luis Miguel por favor.. creo que se le olvidó el repertorio.... #LuisMiguelTour2019 #LuisMiguelEnLima — Nicole Pilco (@nicole_pilco) March 11, 2019

En serio, qué pena con la gente que ha pagado un huevo de plata para venir a verlo. El pata no cantado nada #LuisMiguel — Johiss Lavini (@JohissLavini) March 11, 2019

Hubiera venido Diego Bonetta... — Jesús Alzamora (@JesusAlzamora) March 11, 2019

Concierto de Luis Miguel decepcionante. Se olvida la letra, llora en el escenario. La gente comienza a retirarse antes de que acabe. Las antiguas ni las canto dejo que el público lo haga. Ni dijo hola! Cuando viene Diego Boneta? — Carla Tello R (@CarlaTello_R) March 11, 2019

La gente seguía llegando al concierto de Luis Miguel, por decenas, pasadas las 10 p.m. Durante la noche también se reportaron algunos incidentes.



Gente trepada encima de los baños en el concierto de #luismiguel un caos!!! @MuniLima no hay respuesta de los organizadores! Ni defensa civil. @peru21noticias pic.twitter.com/HJ481dZeJj — Verónica Balta (@verobalta) March 11, 2019

No obstante, otros seguidores se mostraron satisfechos con la intepretación del artista mexicano que cantó "Suave", "No sé tú", "Culpable o no", "Te necesito", "Entrégate", "Hasta que me olvides", "La incondicional" y más.

Añadimos algunos videos grabados por los asistentes al concierto de Luis Miguel. Si fuiste ¿te sentiste satisfecho con el show?

Hasta que me olvides la cantó completa. Una hermosa interpretación 😢 #LuisMiguelEnLima #LuisMiguel — Iveth Guzmán (@iguzcas) March 11, 2019

Por cosas de la vida y sin pensar estoy aquí y es un buen concierto #LuisMiguel 🎶❤️ pic.twitter.com/mQuThl3oJZ — Mali Mondragón (@mali_mondragon) March 11, 2019