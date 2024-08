'Back In Black' de AC/DC se convierte en el tercer álbum más vendido en la historia de Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A poco más de 44 años desde su lanzamiento, el álbum Back in black de la banda australiana AC/DC logró un nuevo hito en la historia de la música. Esta semana, el disco fue certificado por la Recording Industry Association of America (RIAA) por haber vendido 27 millones de copias en Estados Unidos, consolidándose como el tercer álbum más vendido de todos los tiempos en ese país.

Este logro coloca al clásico de AC/DC detrás de Their Greatest Hits (1971-1975) de los Eagles, que lidera la lista con 38 millones de copias vendidas, y Thriller de Michael Jackson, que alcanzó los 34 millones. Con esta certificación, Back in black suma 27 discos de platino, destacándose como una de las joyas más valiosas del rock.

Entre las canciones más emblemáticas del álbum se encuentran clásicos como Hells bells, You shook me all night long y el tema que da nombre al disco, Back in black. Estas canciones han sonado durante décadas en estadios, radios y plataformas de streaming, ganándose un lugar entre las más influyentes del género.

Entre los diez álbumes más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos, junto a Back in black, también destacan otras producciones como The Wall de Pink Floyd, Led Zeppelin IV y Hotel California de los Eagles.

La historia de Black in black

Tras publicar en 1979 uno de sus discos más reconocidos Highway to Hell, AC/DC vio su éxito temblar con la repentina y trágica muerte de Bon Scott, frontman de la banda hasta ese entonces.

Luego de asimilar la noticia, el grupo liderado por los hermanos Angus y Malcolm Young decidió tomar una decisión para bien de la banda, y buscaron un nuevo vocalista que supiera dar la talla llenando el gran vacío que Scott dejó.

El nuevo abanderado de AC/DC sería Brian Johnson, quien con su alto e inconfundible registro vocal tomó por asalto el mundo junto a la banda australiana y grabó uno de los discos más importantes en la historia del rock de todos los tiempos: Back in Black; el cual encierra un mensaje de duelo en memoria del fallecido Bon Scott.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis