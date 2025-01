Bad Bunny agota todas las entradas de los 30 conciertos que hará en Puerto Rico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bad Bunny agotó todas las entradas para los 30 conciertos que hará en Puerto Rico. Según información de Variety, el popular 'Conejo malo' logró vender todos los tickets que se pusieron a la venta desde el último miércoles 15 de enero con nueve presentaciones exclusivas para residentes.

Del mismo modo, se conoció que las entradas de venta general puestas a la venta este viernes 17 de enero se agotaron en menos de cuatro horas, batiendo un récord de compra en la industria de entretenimiento en dicho país.

"Más de 2,5 millones de personas se registraron para recibir el código de preventa en línea y el equipo trabajó para eliminar a 1,8 millones de revendedores y bots que compraban entradas", sostuvo el portal estadounidense.

En esa misma línea, Move Concerts, empresa de ventas de entradas y evento en vivo dirigida por Noah Assad, representante de Bad Bunny, registró "un total de 400 000 entradas a través de ventas en línea y en persona".

"Se anima a los fanáticos a permanecer atentos a los canales de redes sociales de Rimas y Move Concerts para obtener actualizaciones adicionales", reporta Variety. Respecto a las experiencias VIP y de hotel para los espectáculos, el medio sostuvo que aún quedan "un número muy limitado" de entradas. "Se han vendido más de 80 000 paquetes".

Bad Bunny viene triunfando con el lanzamiento de su último disco Debí tirar más fotos. | Fuente: @sanbenito

Bad Bunny anunció conciertos en Puerto Rico con nueva gira internacional

Bad Bunny anunció una serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, que arrancará en julio bajo el nombre No me quiero ir de aquí. El cantante ganador de 11 Latin Grammy y 3 Grammy Awards usará estas presentaciones en Puerto Rico para presentar los inéditos temas de su álbum Debí tirar más fotos.

Fue, por medio de sus redes sociales, que el compositor y productor discográfico adelantó también los países de su próxima gira internacional donde destacan: México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, siendo la sorpresa su visita, por primera vez, a Brasil y Japón.

Asimismo, el intérprete de 'Tití me preguntó' mencionó su deseo de regresar a Italia, Inglaterra y España, países que no ha visitado en un tiempo. "Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Y es algo que aprecio y me gusta mucho", expresó el cantante.

Bad Bunny se posicionó como el artista latino más escuchado en el 2025. | Fuente: @sanbenito

¿Cuándo se presentará Bad Bunny en Puerto Rico?

Solo para residentes de Puerto Rico

Viernes 11 de julio

Sábado 12 de julio

Domingo 13 de julio

Viernes 18 de julio

Sábado 19 de julio

Domingo 20 de julio

Viernes 25 de julio

Sábado 26 de julio

Domingo 27 de julio

Para el público en general

Viernes 1 de agosto

Sábado 2 de agosto

Domingo 3 de agosto

Viernes 8 de agosto

Sábado 9 de agosto

Domingo 10 de agosto

Viernes 15 de agosto

Sábado 16 de agosto

Domingo 17 de agosto

Viernes 22 de agosto

Sábado 23 de agosto

Domingo 24 de agosto

