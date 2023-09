'El reventonazo de la chola' vs. '¿Cuál es el verdadero?': ¿qué programa lideró el rating el último sábado?

Este sábado 23 de septiembre los programas favoritos por el público lucharon para convertirse en el más visto por las familias peruanas. Sin embargo, solo uno logró el primer lugar en el rating y se trata del espacio de entretenimiento de Ernesto Pimentel.

El programa que superó a los demás fue El reventonazo de la chola con 9.5 puntos en el ranking donde tuvo a Sergio Romero, también conocido como Chechito, cantante de cumbia que fue víctima de extorsionadores. Además, Pimentel celebró su cumpleaños y pasó un emotivo momento con su hijo Gael.

Le siguió ¿Cuál es el verdadero? con 8.8. En el show estuvo Ricardo Rondón y se enfrentó a Patricia Portocarrero y Belén Estévez. En tercer puesto quedó El gran chef famosos donde el 'Loco' Wagner fue eliminado de la competencia.

Los programas más vistos el sábado 23 de septiembre

1. El reventonazo de la chola: 9.5 puntos

2. ¿Cuál es el verdadero?: 8.8 puntos

3. El gran chef famosos: 7.6 puntos

4. Los milagros de la rosa: 7.6 puntos

5. JB en ATV: 5.1 puntos 5.8

6. El jirón del humor: 3.8 puntos

El ‘Loco’ Wagner deja para siempre 'El gran chef famosos'

El gran chef famosos continúa con sus noches de eliminación de su tercera temporada. Esta vez, en el programa emitido el último sábado, se decidió que Christian Wagner, conocido como 'Loco' Wagner, no siga —de manera permanente— en la competencia del reality de cocina al no satisfacer al jurado conformado por Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli.

Si bien pudo conseguir el beneficio al preparar ‘alcachofas rellenas’ y estar entre los mejores platillos de la noche, no pudo satisfacer el paladar de los jueces tras no cumplir con lo requerido en la elaboración de una 'trucha en costra de quinua con puré de racacha y salsa de maracuyá', por lo que tuvo que ser eliminado de El gran chef famosos, dejando así en competencia a sus compañeras: Mariella Zanetti y Leslie Stewart.

“Yo estoy satisfecho con lo que he logrado hasta el día de hoy, creo que he evolucionado bastante en la cocina. He conocido a gente recontra chévere, que me adora, por lo visto. Me voy, dios mío, de nuevo no, pero esta vez sí para siempre así que chau, me voy”, dijo el reportero tras conocer que abandonará el reality.

Asimismo, sus compañeras expresaron su pena al conocer que el 'Loco’ Wagner ya no estará más en El gran chef famosos. “Loquito, conocerte fue una de las mejores experiencias de mi vida. Me encanta tu forma de ser, el ser humano que eres”, expresó Mariella Zanetti. De igual manera, la actriz Leslie Stewart sostuvo: “Es bien feo cuando un compañero se va. Más el loco, que es mi partner. Suerte loquito, aprendiste un montón y nos veremos pronto”.