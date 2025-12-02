Beéle presenta el nuevo 'Borondo' en un formato acústico y más personal

Lejos de la polémica, el artista colombiano sorprende con una versión acústica y depurada que revive la era de Borondo con una renovada profundidad emocional e intimidad.

Puede que este haya sido un año de altibajos para Beéle, pero definitivamente lo cierra de la mejor manera. El artista colombiano deja atrás su mediática separación con Isabella Ladera para presentar Borondo (5020 RCRDS Sessions), una reinterpretación íntima del álbum que lo catapultó al panorama global y que lideró las listas en varios países de Latinoamérica.

En 2025, Beéle acaparó portadas por diferentes motivos. Primero, tras la denuncia pública de Ladera, quien insinuó que él estaría involucrado en la filtración de imágenes íntimas. Más adelante, volvió a ser noticia cuando se unió a Shakira en el especial que grabó para Spotify por el aniversario de su disco Oral Fixation, donde reversionó con Ed Sheeran el clásico Hips Don't Lie.



El éxito de Hiekka, su colaboración con Nicky Jam, también se reflejó en las listas: el tema escaló del puesto 5 al 1 en el Latin Rhythm Airplay Chart de Billboard (13 de septiembre), convirtiéndose en el primer número uno de Beéle en esta categoría. Este logro marcó además el regreso de Nicky Jam al tope del ranking después de más de tres años.

Ahora, después del impacto mundial del álbum original —compuesto por 26 canciones y que llevó a Beéle al puesto #14 del listado Spotify Top Global Artists— Borondo (5020 RCRDS Sessions) condensa la esencia del proyecto en un formato depurado y grabado en estudio.

Beéle recuerda el impacto de Borondo

“Hay cosas que no se describen con palabras; es un sentimiento, y yo creo que la gente en BORONDO encontró ese sentimiento de libertad, de poder expresarse y sentirse de una manera diferente”, dijo en una entrevista con Hypebeast Latinoamérica sobre la conexión del público con el álbum.

Sobre el proceso, añadió: “Prácticamente BORONDO fue encontrarme conmigo mismo nuevamente, con todo lo que en algún momento soñé y había preparado hacer. Y creo que, al haber tocado todas las áreas en la música y demostrar lo versátil que puedo ser, ya era momento de sorprender”.

¿Qué novedades trae el disco?

Estas nuevas versiones resaltan la voz de Beéle, su rango emocional y el pulso rítmico que convirtió a Borondo en un éxito global. El sencillo principal es No tiene sentido (5020 RCRDS Sessions), una reinterpretación vibrante en clave de merenguetón que aporta frescura a uno de sus temas más populares. Cada canción llega acompañada de su propio video musical, diseñado para transmitir la energía positiva de sus recientes presentaciones en vivo.

El lanzamiento se produce tras una histórica serie de conciertos en Bogotá, donde Beéle agotó múltiples fechas consecutivas en el Movistar Arena como parte de Borondo Live, con una demanda tan alta que se añadió una sexta función. A inicios de este mes, también se presentó en LOS40 Music Awards Santander 2025, donde recibió dos premios: Mejor Álbum Latino (Categoría Global Latin) por Borondo y Mejor Colaboración Urbana por Hiekka, junto a Nicky Jam.

Tracklist – Borondo (5020 RCRDS Sessions)

No tiene sentido (5020 RCRDS Sessions) – Focus Track Top diesel (5020 RCRDS Sessions) Si te pillara (5020 RCRDS Sessions) Quédate (5020 RCRDS Sessions) En la mía (5020 RCRDS Sessions) Algo bueno (5020 RCRDS Sessions)

