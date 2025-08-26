Últimas Noticias
Tico Torres, histórico baterista de Bon Jovi, negó que vaya a abandonar la banda: “Son tonterías”

Tico Torres es uno de los miembros fundadores de Bon Jovi.
Tico Torres es uno de los miembros fundadores de Bon Jovi.
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El veterano baterista, de 71 años, salió al frente de los rumores en torno a una posible salida de la banda y hasta de un eventual retiro de la música.

Tico Torres, histórico baterista de Bon Jovi, aseguró que no va a abandonar la banda ni tiene pensado retirarse de la música, rechazando así rumores que están circulando en redes sociales.

En un video publicado en las redes oficiales de Bon Jovi, el veterano baterista, de 71 años, mostró su consternación por los rumores proferidos en redes sociales, a los que calificó como “tonterías”.

“Hola a todos. Soy Tico Torres, de Bon Jovi. Estoy aquí para aclarar muchos rumores que he leído. Hay gente que me llama y me pregunta: ‘¿Te retiraste de la música, de la banda?’ No tengo idea de dónde sacan esas cosas”, refirió Tico Torres. 

“Los músicos no se retiran, especialmente yo. Los chicos y yo, Jon y todos, seguimos haciendo música. De hecho, estamos mejor que nunca. Lo único que puedo decir es que no crean todo lo que leen. Son mayormente tonterías. Nos vemos”, concluyó.

Tico Torres, neoyorquino de ascendencia cubana, es uno de los miembros fundadores de Bon Jovi, manteniéndose en la banda a lo largo de sus más de cuatro décadas de historia.

Bon Jovi, alejado de los escenarios

Cabe mencionar que la banda Bon Jovi suma más de tres años sin realizar giras mundiales, pese a que el año pasado lanzó su más reciente álbum, Forever.

Este alejamiento de los escenarios tiene una razón de peso: el estado de salud del vocalista y líder de la agrupación, Jon Bon Jovi.

El cantante afronta desde hace años problemas con sus cuerdas vocales, dolencias que lo llevaron a someterse a una delicada intervención quirúrgica en 2022; algo que fue abordado en detalle en el documental Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, editado el año pasado para conmemorar el 40 aniversario de la banda.

Si bien la operación fue exitosa, la recuperación no es inmediata. En una entrevista para The Guardian, Jon reconoció que actualmente está en condiciones de completar un concierto individual, pero asumir los rigores de una gira mundial es, paradójicamente, otro cantar.

“Ojalá hubiera un interruptor (para poder recuperar mi voz inmediatamente). Soy más que capaz de volver a cantar. Pero hay un reto ahora: ¿puedo cantar dos horas y media por noche, cuatro noches a la semana? La respuesta es no”, reconoció al diario británico.

