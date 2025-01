Una joya histórica del rock: Jon Bon Jovi muestra el manuscrito de 'Livin' on a Prayer'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una valiosa pieza de la historia del rock. Jon Bon Jovi, líder de la banda Bon Jovi, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales el manuscrito original de Livin' on a Prayer, una de las canciones más emblemáticas de la banda.

La imagen publicada muestra el proceso creativo detrás del tema de 1986, incluido en el álbum Slippery When Wet. El borrador, lleno de correcciones, tachones y anotaciones en los márgenes, da cuenta de lo meticuloso que fue su proceso creativo.

Entre las marcas más notorias se encuentran tres notas numeradas en la parte superior derecha y diversas observaciones dispersas por el papel.

En la descripción de la publicación, Jon Bon Jovi escribió: "Love the process" (Me encanta el proceso), haciendo referencia al trabajo creativo detrás de la canción.

El manuscrito de 'Livin' on a Prayer' con correcciones y anotaciones.Fuente: Instagram: Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi dudó del éxito de Livin' on a Prayer

Siendo Livin' on a Prayer una de las canciones más exitosas de Jon Bon Jovi, el intéprete no creyó inicialmente en su potencial. Tuvieron que pasar 40 años para que el vocalista revelara que no se conectó con este hit que encabezó las listas de los temas más escuchados.

"No es que no quisiera grabarlo, pero no me impresionó mucho el día que lo escribimos", dijo el ícono del rock en conversación con la revista People. Al escribirla, sintió que "era la progresión de acordes simple, las melodías y la letra", pero después "la línea de bajo cobró vida en el estudio de demostración, cuando se la llevamos a la banda y la trabajamos".

"Sabíamos lo que queríamos, simplemente no lo teníamos, así que pensé: 'Sí, está bien. Buen día. Buen día en la oficina', y me equivoqué", dice Bon Jovi. "Es una de las canciones más importantes de nuestro catálogo", agregó Jon Bon Jovi. Escrita junto a Richie Sambora y Desmond Child, Livin' on a Prayer fue lanzada en el 86 como parte del álbum Slippery When Wet, que también generó los éxitos You Give Love a Bad Name y Wanted.

Asimismo, en uno de los episodios de la serie documental Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story se detalla que Sambora y Child se arrodillaron y le rogaron a Bon Jovi que grabara la canción. En ese entonces, el intéprete no creía que el tema sea el más adecuado para una película por lo que terminó sirviendo como el segundo sencillo del mencionado álbum que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100.

Livin' on a Prayer no es el único éxito del que Bon Jovi no vio inmediatamente todo su potencial. Tampoco le gustó mucho Always, de 1994 del álbum Cross Road, "que también es una de nuestras canciones más importantes", dijo.