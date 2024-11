Bruno Mars y Rosé, de Blackpink, cantan juntos por primera vez en los premios MAMA 2024 [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bruno Mars cantó por primera vez en vivo junto con su colega y amiga Rosé, la vocalista del popular grupo Blackpink, en los Mnet Asian Music Awards, conocido por los premios MAMA, en una ceremonia realizada en el Kyocera Dome de en Osaka, Japón, este viernes 22 de noviembre.

Ante los gritos de cientos de fanáticos Bruno Mars pudo interpretar en vivo, junto con Rosé, el reciente tema APT que causó furor tras su lanzamiento a finales de octubre de este 2024.

Luego de presentar breves fotos y videos de los artistas interactuando entre sí, tanto Mars como Rosé subieron al escenario con la banda del cantante estadounidense. Ambos lucieron un elegante traje de terno oscuro con camisa blanca y una corbata larga del color del terno.

Rosé inicia cantando el coro de la canción APT al ritmo de los músicos de Mars, quienes también lucen ropas similares. Seguidamente, el intérprete de Just the way you are y Talking to the moon toma el micrófono para acompañar a la artista surcoreana saltando junto con el público.

Cabe resaltar que esta fue una sorpresa para los fans de Blackpink, quienes pudieron disfrutar de la primera presentación en vivo de Bruno Mars y Rosé para su tema APT que ya cuenta con 28 millones de reacciones en YouTube.

Bruno Mars junto con la cantante surcoreana Roseanne Park, conocida como Rosé. | Fuente: Instagram (brunomars)

Bruno Mars y Rosé ganaron el premio Global Sensation en los MAMA 2024

Rosé y Bruno Mars no solo tocaron en vivo en los MAMA 2024. El dúo musical también logró llevarse el premio 'Global Sensation', uno de los más importantes en la prestigiosa gala musical asiática.

Es importante mencionar que este es el primer premio ganado por la integrante de Blackpink en solitario, y el primero de Bruno Mars en el evento conocido por las presentaciones de grupos del género k-pop.

“Empecé a escribir canciones, empezando por mi juego de beber favorito. No esperaba recibir tanto cariño, pero gracias por quererme tanto. Doy las gracias a Bruno por todo”, expresó Rosé mostrando su emoción por este logro en su carrera.

Bruno Mars y Rosé, de Blackpink, fueron anunciados por los premios MAMA 2024.Fuente: Instagram (roses_are_rosie)

Bruno Mars y Rosé comparten divertidos momentos juntos en redes

Bruno Mars y Rosé se han mostrado juntos en los últimos meses. Ambos han compartido videos interactuando y en situaciones cómplices mostrando la amistad y el cariño que se tienen.

En un video difundido por Rosé, se le ve enseñándole el idioma coreano a Bruno Mars. Otro registro audiovisual muestra a los dos artistas saludando a los fans desde el balcón de un hotel haciendo las coreografías de su tema APT.

Por su parte, Bruno Mars difundió una foto de ambos en blanco y negro tomándose de la mano junto con otras personas y mencionando que Rosé le enseñó a beber licores coreanos.

"Así que este era yo aguantando por mi querida vida después de que Rosé me introdujera a este juego de beber licor coreano y me puso descarado", comentó el cantautor.

