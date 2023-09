NSYNC regresa después de dos décadas con 'Better Place' para la banda sonora de 'Trolls 3'

NSYNC ha vuelto a la escena musical después de más de dos décadas de ausencia. La boy band estadounidense se ha reunido para lanzar Better Place, un nuevo sencillo que forma parte de la banda sonora de la película animada Trolls 3.

Los rumores sobre el regreso de NSYNC comenzaron a circular el mes pasado, cuando los cinco miembros de la banda hicieron una aparición en la ceremonia de los MTV Video Music Awards, donde entregaron un premio a Taylor Swift.

El regreso se hizo oficial con el lanzamiento de Better Place, una canción que evoca el distintivo estilo dance pop que catapultó a la fama al grupo a finales de los años 1990 y principios de los 2000, con éxitos como Tearin' Up My Heart.

Un vistazo al pasado

Better Place marca el primer lanzamiento de NSYNC desde su último álbum, Celebrity, que vio la luz en 2001. Tras esa producción, Justin Timberlake, cantante de la agrupación, anunció su carrera en solitario, mientras que la banda se despidió oficialmente en 2007 con su famosa canción Bye Bye Bye.

Timberlake, ahora con 42 años, no solo ha brillado en la música, sino que también ha dejado su huella en la industria cinematográfica. El talentoso artista compuso la música para las dos primeras películas de Trolls, y su canción Can't Stop the Feeling! le valió una nominación al Oscar en 2017.

NSYNC no descarta grabar nuevo álbum

Diversos fanáticos no pierden la esperanza de NSYNC pueda programar una gira de conciertos o grabar un nuevo disco. Precisamente, dos de sus integrantes, JC Chasez y Lance Bass, se pronunciaron sobre dicha posibilidad luego de producir Better Place.

De acuerdo con información de TMZ, JC Chasez se pronunció desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ante la consulta de si NSYNC retornara para grabar pronto otras canciones que puedan marcar su regreso ya que su última reunión “atrajo mucho la atención”.

"JC Chasez se mostró tímido, diciéndonos que sólo está concentrado en el sencillo (de Trolls Band Together) por ahora, pero no aplastó por completo las esperanzas de los fans, e incluso dijo, 'todo es posible'", recalcó el medio especializado en celebridades.

Otro que se pronunció fue Lance Bass quien, de acuerdo con el portal estadounidense, tampoco descartó la posibilidad de un reencuentro discográfico de NSYNC dando “una respuesta interesante” al hablar de la actual huelga de actores y guionistas en Hollywood.

“Lance Bass dijo que, si la gente quiere ver al grupo reunirse nuevamente, para una gira o un álbum completo, será mejor que comiencen a apoyar la huelga”, expresa TMZ en su informe.