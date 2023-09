Camilo: "Estoy en el proceso de redescubrir quién soy ahora"

Camilo, el aclamado cantante colombiano, está en medio de un fascinante viaje introspectivo que está transformando su música. Después de tres años de casado con Evaluna Montaner, más de dos años de incesante gira y una exitosa etapa con su álbum De adentro pa' fuera, el artista revela: "Estoy en el proceso de redescubrir quién soy ahora" .

El cantautor colombiano explica que después de completar su último álbum, experimentó una sensación de "vacío" creativo que lo hizo cuestionar si había agotado su inspiración. Hace una analogía con la experiencia de su esposa, Evaluna, después de dar a luz a su hija Índigo, describiendo cómo el proceso de desapego se relaciona con su propia creatividad.

En una entrevista con EFE, Camilo, la voz detrás de temas como Vida de rico y El mismo aire, comparte sus pensamientos más profundos sobre su evolución como músico. "Estoy en ese proceso de redescubrir quién soy hoy, que llevo varios años de casado con mi esposa, que mi hija tiene ya año y medio, y cómo se traduce en ideas y en canciones", confiesa.

"Evaluna me contaba lo intenso y lo raro que era no tener a Índigo adentro (...). Lo digo para hacer un paralelo con lo que siento con mi creatividad, que cuando yo logro entregar y armar todo en esa 'criatura' (un disco), me genera un hueco el pensar ¿y ahora?", comenta.

¿Quién le rompió el corazón a Camilo?

Camilo, quien disfruta de una vida feliz junto a su esposa Evaluna Montaner y su hija Índigo, no olvida las sombras que también habitan en su existencia. "Soy el hombre más feliz del mundo. Tengo el matrimonio más hermoso... pero basta con haber tenido el corazón roto una vez en la vida para uno relacionarse para siempre con eso", comparte.

Para él, estas sombras encuentran su lugar en sus canciones, permitiéndole explorarlas sin llevarlas a su vida real. "Hay algo en el corazón de uno que para siempre va a quedar empático con el dolor y mi vida tiene tantos colores que procuro que las sombras habiten en las canciones para poder no llevarlas a la vida real".



¿Se vienen nuevas colaboraciones?

El cantante Camilo también habló sobre lo emocionante que ha sido colaborar con artistas y explorar sonidos de "universos tan lejanos", como pasó con Ni me debes, ni te debo en estilo regional mexicano junto a Carin León, y más recientemente con Palpita, un tema donde exploró el pop punyabí de la mano del cantante indio Diljit Dosanjh.

Estas experiencias lo dejaron con ganas de seguir probando nuevos horizontes sonoros, al igual que toda la inspiración que le trajo su reciente viaje a Japón, donde se presentó en el festival Summer Sonic, en el que tuvo la oportunidad de colaborar con varios artistas japoneses en vivo.



El viaje del artista a Japón, donde se presentó en el festival Summer Sonic y colaboró con artistas japoneses en vivo, también ha dejado una huella imborrable en su música. "Cuando estás abierto como una esponja, las cosas llegan y te impactan y te transforman para siempre", afirma Camilo. "Después de haber conocido a Diljit y de haber hecho una canción como la que hicimos es imposible para mí volver a agarrar una guitarra sin estar mojado de eso. Cuando estás abierto como una esponja las cosas llegan y te impactan y te transforman para siempre", declara.