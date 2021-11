Christina Aguilera estrena su sencillo "Somos nada". | Fuente: Sony Music

Luego de su presentar en los Latin Grammy 2021 su tema "Pa' mis muchachas', la cantante Christina Aguilera lanzó "Somos nada", su poderosa balada en español que ya está disponible en YouTube y otras plataformas digitales.

El sencillo fue estrenado minutos después de su regreso triunfal a la ceremonia de los premios de la Academia Latina de la Grabación, donde actuó por primera vez en más de dos décadas con la compañía de Becky G y la artista emergente Nicki Nicole.

De la autoría de Christina Aguilera, Mario Domm, Sharlene Taule, y Federico Vindver, "Somos nada", es una balada que habla sobre la importancia de la fuerza interior, del empoderamiento y de tomar riesgos, aunque la situación sea oscura o difícil.

Asimismo, el tema viene acompañado de un video musical filmado en Los Ángeles (EE.UU.) y dirigido por Alexandre Moore. Junto con "Pa' mis muchachas", forma parte del esperado proyecto discográfico de Christina Aguilera que se lanzará el 2022.

Christina Aguilera y su disco de raíces latinas

El nuevo material discográfico de Christina Aguilera surgió luego de escuchar, dos décadas después, su álbum debut con el que ganó un Latin Grammy en el 2000. Para ella fue como escuchar su voz "antes de que madurara por completo", según dijo a la revista People.

"Ahora las cosas son mucho más profundas en el contexto y las capacidades vocales que estoy usando, habiendo tenido toda la experiencia en el negocio que tengo, y con un nivel de respeto y aprecio más profundo por el lugar en el que me encuentro ahora como mujer adulta", indicó.

De familia ecuatoriana por su padre, Christina Aguilera adelantó que los temas de su próximo proyecto "se sumergirán más profundamente en mis raíces", aunque mantendrá "muchos estilos clásicos y rinde tributo a las raíces y la historia de la música".

"Verán muchas de esas influencias en este disco, así como una música que suena fresca", añadió.

