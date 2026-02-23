¿Dónde ver Viña 2026 EN VIVO por TV y streaming?

Conoce cómo seguir en vivo y directo la transmisión del Festival de Viña del Mar 2026, el prestigioso festival que tiene lugar hasta el 27 de febrero.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 comenzó el último domingo y, durante seis noches, la Quinta Vergara albergará una serie de presentaciones de músicos nacionales y extranjeros, humoristas y de celebridades. ¿Dónde ver Viña 2026 en vivo por TV? A continuación, revisa todos los detalles con RPP.pe.

¿Cuándo y dónde es el Festival Viña del Mar 2026?

La organización del Festival de Viña del Mar tendrá lugar del 22 al viernes 27 de febrero y se realizará exclusivamente en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, cuyo aforo es de 20 mil personas.

¿A qué hora comienza el Festival Viña del Mar 2026 en vivo hoy?

El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Chile a las 9:30 p.m. (hora local)

a las 9:30 p.m. (hora local) El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Perú a las 7:30 p.m. (hora local)

a las 7:30 p.m. (hora local) El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Ecuador a las 7:30 p.m. (hora local)

El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Colombia a las 7:30 p.m. (hora local)

El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Bolivia a las 8:30 p.m. (hora local)

El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Venezuela a las 8:30 p.m. (hora local)

El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Paraguay a las 9:30 p.m. (hora local)

El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Uruguay a las 9:30 p.m. (hora local)

El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Brasil a las 9:30 p.m. (hora local)

El festival Viña del Mar 2026 comienza hoy en Argentina a las 9:30 p.m. (hora local)

¿Dónde ver el Festival de Viña del Mar 2026 EN VIVO y DIRECTO?

El festival Viña del Mar es transmitido en Perú a través de la señal de MEGA (el cual puedes ver bajo suscripción con DirecTV o Zapping TV) y también desde la plataforma de streaming Disney+. Asimismo, si te encuentras en Chile, también lo puedes seguir por medio de la app Mega GO.

Es importante señalar que, a diferencia de anteriores ediciones, no habrá transmisión vía YouTube del evento internacional.

¿Cómo ver Mega en vivo desde Chile para seguir el Festival Viña del Mar 2026?

En Chile, el canal Mega se sintoniza en diferentes señales dependiendo de si usas TV abierta (con antena digital) o un servicio de cableoperador. Por ejemplo, en Santiago es el Canal 9.1 (Mega HD) y 9.2 (Mega 2).

En tanto, la numeración también cambia si tienes televisión por cable en Chile. Así, la señal estándar de Mega en DirecTV de Chile es la 150; en VTR, 20; en Movistar, 120; y más.