Robbie Williams confirma su primer concierto en Perú: fecha de preventa de entradas, cuándo y dónde será

Robbie Williams, uno de los músicos británicos más exitosos del mundo, llegará por primera vez a Perú como parte de su gira internacional BritPop, donde presenta sus nuevas canciones y su amplio catálogo de éxitos de más de 30 años de trayectoria.

Para su show tiene previsto cantar sus más grandes éxitos como Angels, Feel, Supreme y Millennium, que coronaron su primera etapa como solista, en donde dio a conocer su enorme conexión con el público en sus conciertos en vivo, considerados entre los mejores que un británico ofrece, debido a su alto potencial de entertainer y showman. En su repertorio tampoco faltará Come Undone, Let Me Entertain You, Something Beautiful, etc.

Hablar de Robbie Williams no solo es referirse a su indiscutible éxito como intérprete y compositor, sino también a su personalidad con la que ha sobrevivido a la industria del entretenimiento desde que fue parte del grupo juvenil Take That, donde alcanzó la fama siendo adolescente.

El vocalista ha logrado capitalizar sus estados de ánimo para convertirlos en hits radiales y números 1 a lo largo de casi toda su vida, haciendo que les pise los talones a los récords de los Beatles, nada menos.

El británico llega a Lima en plena madurez, habiendo recuperado el éxito de sus primeros años como solista, gracias al documental sobre su historia difundido en Netflix y, especialmente, a la película Better Man, donde contó su biografía de una forma irónica, lúdica y cruda, siendo representado por un mono animado, algo que le valió diversas nominaciones internacionales, incluyendo una a los premios Oscar.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Robbie Williams en Lima?

El cantante se presentará en Lima el jueves 24 de septiembre de 2026 en la renovada Arena 1 Park de la Costa Verde.

Este lugar será “un nuevo espacio, moderno, amplio y seguro, diseñado técnicamente para atender este tipo de eventos de clase mundial, el cual estará listo próximamente”, reza el comunicado.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto de Robbie Williams en Lima?

Las entradas se venderán desde el miércoles 25 de febrero en Ticketmaster, que ofrecerá la posibilidad de adquirir los boletos de forma virtual y física.

Esta última modalidad únicamente en las tiendas Wong de San Borja, Benavides y San Miguel; así como en Metro de MegaPlaza. Las personas que adquieran tickets físicos recibirán una entrada conmemorativa de edición limitada.