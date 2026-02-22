BAFTA 2026: EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna brillaron en la ceremonia con 'Golden' de 'Las guerreras K-pop'

El Royal Festival Hall vibró con la primera presentación internacional del exitoso tema Golden, que confirmó el fenómeno global de Las guerreras K-pop y calentó motores rumbo a los Oscar 2026.

Conquistaron Reino Unido. EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna, las voces detrás de Huntr/x en Las guerreras K-pop, hicieron vibrar el Royal Festival Hall durante los BAFTA 2026 con una presentación que ya es historia: la primera interpretación en vivo de Golden fuera de Estados Unidos y su debut en una gran ceremonia de premios.

El momento no solo confirmó el impacto global de la canción y de la película animada, sino que también dejó claro que el fenómeno va mucho más allá de los premios, pese a que la cinta no fuera elegible para competir en los BAFTA de este año.

La actuación funcionó además como un adelanto de lo que el trío llevará a los Oscar 2026, que se celebrarán el domingo 13 de marzo, donde Golden compite en la categoría de Mejor Canción Original frente a títulos como I Lied to You (Pecadores), Dear Me (de Diane Warren), el tema principal de Train Dreams (compuesto por Nick Cave y Bryce Dessner) y Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!).

Así fue la presentación de Golden en los BAFTA 2026

La puesta en escena comenzó con EJAE en solitario. La artista surcoreana apareció con un elegante vestido largo de silueta columna en tono marrón chocolate, adornado con bordados de lentejuelas que creaban un efecto de cascada luminosa bajo las luces del escenario. Su look, de líneas minimalistas y drapeado sutil, reforzó el enfoque vocal y emocional del arranque.

Luego, desde uno de los extremos del escenario, irrumpió Rei Ami. La cantante y rapera apostó por un minivestido estructurado en un intenso borgoña con acabado charolado, corsé de líneas irregulares y una estética que combinó punk contemporáneo y alta costura. Su presencia inyectó energía y actitud a la presentación.

El tercer momento clave llegó cuando Audrey Nuna descendió por las escaleras del recinto, rodeada de celebridades que no dudaron en grabar el espectáculo desde sus asientos, como Timothée Chalamet. Con una chaqueta de brocado dorado y púrpura, inspirada en textiles asiáticos tradicionales, la artista aportó una identidad visual poderosa.

Ya juntas en el escenario, EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna se unieron en el coro mientras el público —repleto de figuras del cine de Hollywood y Reino Unido— acompañaba la letra desde sus butacas. Entre ellas, destacó Chase Infiniti, nominada este año a Mejor Actriz por Una batalla tras otra. La presentación se completó con un cuerpo de bailarines, efectos visuales, pirotecnia y proyecciones de escenas de la película animada, elevando aún más el impacto del número musical.

'Las guerreras del K-pop' está disponible en Netflix y se ha convertido en un fenómeno global desde su estreno.Fuente: Netflix

¿Por qué Las guerreras K-pop no fue nominada al BAFTA 2026?

Aunque el trío fue invitado a presentarse, la Academia Británica determinó que Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters, en inglés) no cumplía con los criterios de elegibilidad para los premios de cine, debido a que no tuvo un estreno en salas que calificara, pese a una apelación formal de Netflix.

La plataforma argumentó que el estreno posterior en cines, dos meses después de su debut en streaming, debía considerarse bajo la cláusula de “circunstancias excepcionales”, que en algunos casos contempla modelos de distribución alternativos. Sin embargo, la Academia rechazó esta solicitud.

De esta manera, la película quedó fuera de la competencia a Mejor Película Animada, categoría en la que este año fueron nominadas Elio, Amélie y los secretos de la lluvia y Zootopia 2, siendo esta última la ganadora del BAFTA.

Aun así, los organizadores no dudaron en sumar la música de Huntr/x a la ceremonia. Y no es casualidad: Golden fue uno de los mayores éxitos musicales de 2025, lideró los rankings de Billboard y Spotify, y además hizo historia al convertirse en la primera canción de k-pop en ganar un Grammy, consolidando su lugar como fenómeno cultural global.

