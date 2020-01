Con solo 18 años, Billie Eilish se convirtió en la máxima ganadora del Grammy 2020. | Fuente: AFP

Billie Eilish arrasó en los Grammy 2020, con cinco gramófonos que incluyen los premios principales como canción, álbum y grabación. La cantante, de 18 años, consiguió el éxito gracias a su primer álbum "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" ─lleno de himnos como "Bad Guy" o "Bury a Friend"─ grabado en su casa junto a su hermano Finneas.

Desde el lado hispano destacó Rosalía ─ganadora al mejor álbum urbano o alternativo respectivamente─ que le inyectó sonido flamenco al show con su espectacular voz, interpretando "Juro que" y "Malamente", acompañada de un impresionante ballet. "El flamenco para mí es una inspiración. Muchísimas gracias por defender y creer en mi proyecto y mi música", dijo la joven intérprete.

Tyler The Creator, Ariana Grande, Camila Cabello y Demi Lovato subieron al escenario, así como Aerosmith, homenajeados por su larga carrera.

El Grammy, mayor premio de la música, coincidió con la muerte de la leyenda del básquetbol Kobe Bryant, lo que dejó en luto a Los Ángeles, donde jugó toda su carrera, y Estados Unidos. La ceremonia se realizó en el Staples Center, casa de Los Angeles Lakers, y adonde cientos de fans acudieron para rendir tributo a su ídolo.

Estos son los ganadores de las categorías más importantes del Grammy 2020.

Rosalía se llevó un Grammy y destacó por su show y sonido flamenco. | Fuente: AFP

ÁLBUM DEL AÑO

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish.

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción)

"Bad Guy", Billie Eilish.

CANCIÓN DEL AÑO (composición)

"Bad Guy", Billie Eilish.

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Billie Eilish.

MEJOR ACTUACIÓN DE POP INDIVIDUAL

Lizzo, "Truth Hurts".

MEJOR ACTUACIÓN DE POP DÚO/GRUPO

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, "Old Town Road".

MEJOR ÁLBUM DE POP

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish.

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

"Social Cues", Cage The Elephant.

Tras su paso por rehabilitación, Demi Lovato reapareció en los escenarios con el tema "Anyone" durante los Grammy 2020. | Fuente: AFP

MEJOR ÁLBUM DE RAP

"Igor", Tyler The Creator.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

"Father Of The Bride", Vampire Weekend.

MEJOR ÁLBUM DE ELECTRÓNICA

"No Geography", The Chemical Brothers.

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO

"Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo.

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK

"This Land", Gary Clark Jr.

MEJOR ÁLBUM POP LATINO

"#Eldisco", de Alejandro Sanz.

MEJOR ÁLBUM ROCK O ALTERNATIVO LATINO

"El mal querer", de Rosalía.

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

"Opus", Marc Anthony y "A Journey Through Cuban Music", Aymée Nuviola.