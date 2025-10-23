Argentina: dólar blue hoy a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cotización del dólar blue hoy jueves 23 de octubre en Argentina

Hoy, jueves 23 de octubre, el dólar blue opera a $1530 en la compra y $1550 en la venta, según datos actualizados por la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA). La brecha con el dólar oficial sigue siendo observada por los analistas económicos.

¿Cómo está hoy el dólar oficial en el mercado argentino?

La cotización del dólar oficial para este jueves 23 de octubre es de $1465 en compra y $1515 en venta, de acuerdo al Banco Nación. Este valor representa el tipo de cambio legal del país y sirve de base para múltiples operaciones económicas.

¿Cómo se determina el valor del dólar tarjeta?

El dólar tarjeta tiene un valor actualizado de $1904.5 para la compra y $1969.5 para la venta. Este tipo de cambio se utiliza en compras en dólares realizadas con tarjetas en el exterior o en servicios internacionales, y se calcula aplicando un 30% adicional al valor del dólar oficial.

¿A qué hora se actualiza el valor del dólar en Argentina?

Desde las 10:00 de la mañana, el BCRA comienza a publicar la cotización oficial del dólar. El mercado informal del dólar blue presenta precios estimativos a partir de las 11:00 AM, momento en que inician las operaciones callejeras.

¿Cuándo finaliza la cotización del dólar oficial?

El valor del dólar oficial se cierra a las 15:00 hs, horario en el que concluyen las operaciones bancarias. El dólar blue, por su parte, mantiene una dinámica de precio más flexible al no estar regulado oficialmente.