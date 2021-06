J Balvin estrena nueva canción “Otro fili” junto a Jay Wheeler | Fuente: Instagram

Una producción tras otra. El colombiano José Osorio Balvin, más conocido como J Balvin presentó un nuevo tema y video musical junto al artista puertorriqueño Jay Wheeler llamado “Otro Fili" luego del lanzamiento de ¿Qué más pues? junto a la cantante

Luego de ponerse en contacto con Wheeler para colaborar en esta nueva producción, en “Otro Fili" J Balvin se adentra en el mundo de la balada y trap de Jay Wheeler.

El video está dirigido por José-Emilio Sagaró, quien también dirigió “¿Qué más pues?”, y captura la narrativa de la espiral de un hombre después de perder a la persona que ama.

Tras el lanzamiento de “¿Qué más pues?”, su reciente colaboración con la cantante argentina María Becerra, el sencillo se encuentra actualmente escalando en la lista del Top 50 Global de Spotify tras llegar al #1 en los Debuts de Canciones Globales de Spotify

Estas nuevas canciones le dan continuidad a #TiempoDeBalvin, un periodo de gran popularidad para el artista, quien recientemente ganó el premio al Artista Latino Pop/Reggaeton del Año en los iHeartRadio Music Awards y fue nominado cuatro veces en los MTV MIAW Awards de este año.

Documental

En mayo de 2021, J Balvin lanzó su documental, "The Boy From Medellín", en Amazon Prime Video. El largometraje se centra en los momentos previos del “concierto más importante de su vida”: La presentación de su primer concierto en solitario llamado “El niño de Medellín”.

En "The Boy from Medellín", el reguetonero cuenta detalles de su infancia en las que soñaba con algún día presentarse en un lugar tan imponente como el Estadio Medellín: “Yo me acuerdo cuando iba a los conciertos del estadio y soñaba (con) el nombre nuestro solo ahí”.

