José José: Cinco canciones del artista con las que aprendimos a amar

José José interpretó grandes éxitos de la balada. | Fuente: EFE

Con la muerte de José José, a los 71 años, se apagó la que probablemente fue la última gran voz romántica de México; pero permanecerán las letras de sus canciones con las que varias generaciones aprendieron qué significa el amor. Estos son cinco de los temas más destacados del amplio repertorio del 'Príncipe de la canción', fallecido tras complicaciones por el cáncer de páncreas.

1- "EL TRISTE" (1970)

Esta balada, escrita por el compositor mexicano Roberto Cantoral, fue la que convirtió a José José en el ícono romántico del continente gracias a su magistral interpretación en el Festival Mundial de la Canción Latina el 15 de marzo de 1970.

Brasil ganó el certamen de ese año, en el que el 'Príncipe de la canción' quedó en tercer puesto, pero quedó inmortalizada esta canción que luego versionaron artistas de la talla de Chavela Vargas o Lucho Gatica.

"Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró presagiando el final", relatan los primeros versos del tema, con los que muchos periódicos titularon la partida de José José.

2. "GAVILÁN O PALOMA" (1977)

Escrita por el compositor español Rafael Pérez Botija, fue una canción tan representativa del 'Príncipe de la canción' que incluso dio nombre a la película interpretada en 1985 por el mismo José José sobre su vida y trayectoria.

Aunque existe la creencia popular que esta canción aborda un encuentro homosexual, según el artista relata la historia de un joven que cree haber conquistado a una mujer; pero cuando llegan a la cama se echa para atrás porque "a todos nos da miedo la primera vez".

"Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuela a quien lo toma. Gavilán o paloma; pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán", relatan unos versos grabados en la historia de la música romántica.

3. "AMAR Y QUERER" (1977)

La mayor lección sobre lo que significa amar la impartió José José con este tema, compuesto por el español Manuel Alejandro, que también ha trabajado con Julio Iglesias y Rocío Jurado.

Esta canción, recogida en el álbum "Reencuentro" y la película "Gavilán o paloma", según el 'Príncipe de la canción' invita al diálogo en aquellas parejas que están peleadas.

"El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar", es ya uno de los mayores cánticos al amor en el imaginario colectivo latinoamericano.

4. "LO PASADO, PASADO" (1978)

Al conocerse la muerte de José José, se organizó un espontáneo homenaje en el barrio de Ciudad de México en el que nació el artista, donde muchos se arrancaron a cantar esta canción, con la que varias generaciones han superado a sus exparejas.

Este tema emblemático fue compuesto por su colega y amigo Juan Gabriel, fallecido en 2016, ambos marcaron toda una época que ahora se apaga.

"Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy, soy feliz. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós, ya olvidé", seguirá cantando la gente.

5. "ALMOHADA" (1979)

Este tema, que resume la historia de un inmigrante lejos de su amada esposa, fue escrito por el nicaragüense Adán Torres en 1977 sin saber que estaba destinada para triunfar en la voz de José José, quien por fin la grabó en 1979.

"Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada", relata la canción. (EFE)