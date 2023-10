Keith Richards reveló que la artritis cambió su forma de tocar la guitarra

Keith Richards, el famoso guitarrista de The Rolling Stones, hizo una reflexión acerca de cómo la artritis afectó su estilo de tocar en los últimos años. A pesar de sus limitaciones, el músico de 79 años dijo que la enfermedad lo obligó a ingeniárselas para continuar haciendo música.

Aunque tiene una colección envidiable de guitarras, Richards solo selecciona algunas para tocar en el escenario. "La guitarra me muestra que hay otra manera de hacerlo. Algún dedo irá a un espacio diferente y aquí se acaba de abrir una puerta completamente nueva", comentó al programa Today de BBC Radio 4.

Pese a su condición, Richards sostiene que no experimenta dolor significativo porque padece una variante benigna de la enfermedad. Más bien, atribuye una disminución en su ritmo de tocar a la influencia de los años.

"No hay duda de que la artritis ha afectado mi manera de tocar, pero no tengo dolores, es una variante benigna. Creo que, si he bajado un poco el ritmo, probablemente se deba más a la edad", detalló.

¿Qué tipo de artritis sufre Keith Richards?

Keith Richards reveló que que desde hace varios años mantiene una lucha contra la osteoartritis, un tipo de artritis, cuyos primeros signos ya se notaban desde la década de los 60, afectando principalmente sus manos.

Esta enfermedad inflama las articulaciones más cercanas a la uña formando un nodo duro, con apariencia huesuda, que puede ser doloroso cuando recién se forma.

La osteoartritis provoca la rigidez de las articulaciones, un inconveniente que podría impedir a cualquier músico tocar un instrumento, como la guitarra, pues exige fuerza y destreza en los dedos de ambas manos.

También puede atacar a las caderas, rodillas y la columna vertebral. Rara vez afecta las muñecas, los codos o tobillos, excepto como resultado de lesiones o de esfuerzos excesivos.