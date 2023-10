Bad Bunny confirma nuevo álbum: 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' desde el 13 de octubre

Bad Bunny anuncia que su nuevo disco, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', llega el 13 de octubre | Fuente: Instagram/Bad Bunny

Bad Bunny ha despejado las dudas y anunciado oficialmente el lanzamiento de su esperado nuevo álbum, titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Tras semanas de especulaciones, el cantante puertorriqueño compartió la emocionante noticia en su cuenta de Instagram el lunes.

El video promocional, grabado en Nueva York, muestra al Conejo Malo siendo recibido por una multitud de fotógrafos mientras llega a un lujoso restaurante, donde es cariñosamente llamado Don Benito.

¿Cuándo estará disponible?

Bad Bunny escribió en redes sociales: "El día más esperado por muchos ya llegó", y anunció que su nueva música estará disponible desde el viernes 13 de octubre. Sus fans respondieron con miles de comentarios como: "El verdadero dios del trap", "Ya me puedo morir feliz" y "Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad".

La confirmación llega después de que, el domingo anterior, el artista compartiera en la red social X (antes Twitter) una lista de 22 pistas -la mayoría sin revelar sus nombres-, acompañada simplemente por la palabra "FUEGO".

Lo que sabemos del nuevo disco

Hasta el momento, solo se conocen los sencillos Where she goes y Un preview, que acaba de presentar por primera vez en vivo en el escenario de los Premios Billboard a la Música Latina.

Aunque aún no se han desvelado las colaboraciones del álbum, la prensa internaciona especula algunos nombres como Tokischa, C. Tangana, Feid y Rauw Alejandro, entre otros.

Este nuevo proyecto llega un año después del éxito de su último trabajo, Un verano sin ti, que le valió numerosos premios, como el Grammy, el Latin Grammy y el Latin Billboard.

Los rumores sobre el lanzamiento del nuevo álbum comenzaron tras una entrevista en la revista Variety, donde Bad Bunny insinuó su lanzamiento para este otoño, aunque previamente había despistado a sus seguidores en las redes sociales negando dicha información.