"Fue cuestión de vida o muerte": Anuel AA fue operado de emergencia

En sus redes sociales, Anuel AA preocupó a sus seguidores después de compartir una imagen donde aparece en la clínica. De acuerdo con el intérprete de Ella quiere beber, está vivo "de milagro" y pidió perdón a sus fanáticos por no cumplir con sus conciertos. "Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", escribió.

En la misma publicación, debido a su estado de salud, optó por posponer su nuevo EP Rompecorazones, que iba salir en 2 semanas: "Ya les daré la fecha cuando sepa qué va a pasar conmigo. Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jo** con cojones para recuperar mi carrera después de que casi la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo", agregó.

Por otro lado, Anuel AA le pidió a sus seguidores que oren por él y agradeció a los doctores quienes "me salvaron la vida".

"Es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la elite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la Federal hasta ahora, pues toca esperar. Los amo, manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios, los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron. Gracias", finalizó.

Anuel compartió esta imagen desde el hospital donde reveló que le operaron de emergencia.Fuente: @anuel

¿Karol G le dedicó una canción a Anuel AA?

Karol G lanzó Mi ex tenía razón, un tema que forma parte de su nuevo disco Mañana será bonito (Bichota Season). Su letra llamó la atención de sus seguidores, ya que muchos creen que colombiana compara la relación entre su expareja, el puertorriqueño Anuel AA, y a su novio actual, el cantante Feid.

"Contigo los días de playa me dan más calor/Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor/Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía/Me pusiste a latir donde ya no me latía/ A ti sí te creo cuando me dices: 'Mi amor'", dice la canción.

A parte de su letra tiene, la melodía de la canción tiene el estilo de la fallecida cantante estadounidense Selena Quintanilla, quien según reveló la colombiana, es su máximo referente en la música.

"Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible: Selena Quintanilla te amo", escribió la cantante en Instagram.

"Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor", dice parte de la letra.