Alejandro Fernández y Anitta contrajeron el nuevo coronavirus. | Fuente: Composición (EFE/Instagram)

El cantante mexicano Alejandro Fernández y la brasileña Anitta dieron positivo a pruebas de detección de la COVID-19 a horas de que se celebre la gala de entrega de los Latin American Music Awards (Latin AMAs 2021), informaron este 14 de abril a EFE fuentes cercanas a los artistas.



Fernández, de 49 años, es uno de los invitados de honor en los premios, en los que inicialmente estaba previsto que recibiese el galardón "Ícono" en esta fiesta de la música latinoamericana a celebrar en la ciudad estadounidense de Sunrise (Florida, Estados Unidos).



La estrella mexicana tenía además varios números musicales en la gala, incluyendo un homenaje al fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian, en el que también estaba previsto que participaran Joss Favela y Natanael Cano.



En la mañana de este miércoles, El Potrillo tuvo que realizarse la prueba de antígenos que la cadena Telemundo, organizadora de estos premios, exige a todos los que ingresan al BB&T Center, recinto deportivo al norte de Miami donde se celebrará la gala este jueves.



Poco después, Alejandro Fernández "fue sorprendido con el resultado positivo", indicaron a EFE las fuentes.



'El Puma' estará acompañado de Sofía Reyes, David Bisbal, Carlos Vives y Carlos Rivera, en una presentación musical que quedará para la historia. #LatinAMAs — Latin American Music Awards (@LatinAMAs) April 15, 2021

Las pruebas de Anitta

En una entrevista con EFE este mismo lunes, Alejandro Fernández aseguró que se había "cuidado muchísimo" desde que se desató la pandemia el año pasado.



"De hecho, esta es la primera vez que veo a la prensa o a gente que no es de mi círculo más íntimo", dijo el músico, que explicó además que se había puesto ya una dosis de la vacuna contra la COVID-19.



Siguiendo el protocolo de producción de los Latin AMAs 2021, Fernández regresó a su hotel tras conocer el positivo y esta noche seguía a la espera del resultado de la PCR, la prueba más eficaz para el diagnóstico de la COVID-19.



En el caso de Anitta, el resultado positivo lo recibió el lunes cuando llegó a ensayar.



La artista iba a formar parte de la presentación del tema "Mi niña", que haría con Myke Towers, Wisin y Maluma, pero este miércoles se confirmó que quedaba fuera de la gala, según las mismas fuentes, aunque la cadena no confirmó este extremo.



Los representantes de Anitta indicaron a EFE que se le han hecho cuatro pruebas a la cantante carioca y que dos dieron como resultado positivo y otros dos, negativo.



"Anitta está en casa (en Miami), sin síntomas y va hacerse pruebas propias con su médico, porque los exámenes de los premios no son concluyentes", explicaron.



Fuentes de la producción del espectáculo revelaron a EFE que hay otros artistas en la misma situación, pero aún no se han difundido sus nombres.



Las 10 cosas que no sabías de Alejandro Fernández #LatinAMAshttps://trib.al/oYvtiWB — Latin American Music Awards (@LatinAMAs) April 14, 2021

Cambios en el programa

Ante estos imprevistos, los organizadores de los Latin AMAs 2021, que se transmitirán a partir de las 6 p.m. (hora peruana), están realizando cambios de última hora en el programa de la gala, que podrían incluir al cantante mexicano.



Alejandro Fernández es una de las grandes estrellas de la noche, junto con los colombianos Karol G y J Balvin, que están empatados en el primer lugar de nominaciones, con nueve candidaturas cada uno.



La cadena indicó a EFE en un comunicado que la "seguridad" de todos los implicados en la gala, incluyendo a los artistas, es su "principal prioridad".



"Siguiendo los lineamientos de la compañía y la CDC (Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU.), hemos implementado estrictos protocolos de seguridad para proteger y mantener un ambiente de trabajo seguro para todos y poder traerle a nuestras audiencias esta próxima edición de los Latin American Music Awards", indicaron.

(Con información de EFE).



