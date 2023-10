Laura Pausini canta con su hija Paola, en un adelanto de su próximo disco [VIDEO]

La cantante italiana Laura Pausini presentó su nueva canción Dimora naturale (Hogar natural), que cuenta con una colaboración muy especial: su hija, Paola. Este tema formará parte de su próximo álbum titulado Almas paralelas, cuyo lanzamiento está programado para el 27 de octubre.

De acuerdo con un comunicado de su disquera, la colaboración con su hija de 10 años surgió de forma espontánea durante una de las sesiones de grabación.

"Era el 8 de julio de 2023 y justo acababa de terminar de cantar esta nueva canción. Paola, mi hija, entró en el estudio y me pidió poder escucharla y luego quiso saber a quién se la dedicaba (ella sabe que siempre dedico mis canciones a alguien). Le dije que estaba escrita para ella y me miró feliz" contó la artista italiana en sus redes sociales.

"Luego me pidió poder cantar conmigo los estribillos, y yo le puse los auriculares y, mientras ella cantaba, la cogía de la mano y me sentía orgullosa de ella... sobre todo porque cantó a su modo y de forma espontánea pequeñas partes como solista que me emocionaron como nunca. Desde que llegó hace 10 años, ha dado nuevos cimientos a la casa de mi vida. Nuevas habitaciones, nuevas paredes, nuevos colores y sentimientos", comentó.

"Todos sabemos que hay personas especiales en nuestras vidas, tan especiales que son sin duda nuestra casa estemos donde estemos, siempre que nos abrazan y que viven en nosotros. Lo comparto con vosotros después de pedirle permiso y explicarle que, aunque no sea un single, el recuerdo de esa tarde juntas quedará grabado para siempre y nadie nos lo podrá arrebatar jamás", finalizó.

30 años de trayectoria

Almas paralelas será el decimocuarto álbum de estudio de la artista italiana, y verá la luz en todo el mundo cinco años después de su última producción discográfica, Hazte sentir, lanzada en 2018.

Este lanzamiento es especialmente significativo ya que coincide con la celebración de los 30 años de carrera de Laura Pausini, la cual comenzó en 1993 con su victoria en el festival de San Remo con la canción La solitudine (La soledad).

El nuevo álbum, según lo que anunció su productora, se centrará en celebrar a las personas al contar historias individuales a través de diversas experiencias.

El estreno de Almas paralelas precede a la gira mundial que Laura Pausini tiene planeada a partir de diciembre, en la que se presentará en los escenarios más prestigiosos de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Laura Pausini es nombrada 'Persona del año 2023'

Laura Pausini será reconocida como Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación, convirtiéndose así en la primera artista italiana en recibir este homenaje. Su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social, incluidas la igualdad para las mujeres, las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo, fueron factores determinantes para su distinción.

"Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación cuyo compromiso con grandes causas es ejemplar", dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “A lo largo de sus más de tres décadas de carrera su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y géneros, cautivando audiencias en todo el mundo", agregó.

Confirmada la noticia, Laura Pausini comenta que se quedó "sin aliento y sin palabras" y pidió poder anticipárselo a sus progenitores, especialmente a su padre.

"Él fue fundamental en mi carrera, porque me permitió cantar desde niña a su lado. Gracias a él aprendí lo que significa ser un cantante y un compositor, el valor de las letras, porque me traducía las canciones de otros idiomas", expresó.

Laura Pausini, que hace poco contrajo matrimonio con el músico Paolo Carta, recibirá su galardón en una ceremonia privada el 15 de noviembre en la ciudad de Sevilla, España, en lo que será la noche de antesala de la entrega de los Latin Grammy, donde será homenajeada por sus colegas, quienes interpretarán canciones que la han hecho famosa en el mundo entero.