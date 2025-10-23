El disfraz original de Vic Rattlehead, la mascota de Megadeth, se perdió en Perú, reveló exmiembro de la banda

David Ellefson, bajista y cofundador de Megadeth, reveló el origen del disfraz que usaban para incluir a Vic Rattlehead, mascota de la banda, en sus distintos conciertos; así como el destino final del traje, que curiosamente involucra al Perú.

En un post en sus redes sociales oficiales, el músico contó que la banda comenzó a utilizar a la mascota en el escenario en 2012, durante un concierto en la ciudad de Cleveland.

“Esa noche, un fan entusiasta vino al meet & greet completamente vestido como Vic: máscara, traje y todo. Nos encantó tanto que lo invitamos a subir al escenario con nosotros durante Peace Sells. El público se volvió loco, la idea funcionó a la perfección”, recordó el bajista.

“Ese mismo fan nos donó después el disfraz completo y, desde ese momento, Vic se convirtió en un habitual del espectáculo, usado por diferentes miembros del equipo de todo el mundo”, añadió.

Sin embargo, según contó Ellefson, el disfraz original se perdió en Perú, cuando la banda hizo escala en su camino a Bolivia.

“Desafortunadamente, el traje original lo perdió una aerolínea en Lima, Perú, camino a La Paz, Bolivia (alrededor del 2013). ¡Pero Vic nunca perdió el ritmo! Le hicimos un traje nuevo y desde entonces no ha parado de bailar con nosotros”, añadió.



Megadeth en Bolivia

Cabe mencionar que el único concierto que ha ofrecido Megadeth en Bolivia fue en noviembre de 2011. En aquella oportunidad, la banda liderada por Dave Mustaine ofreció un concierto en el Estadio Hernando Siles, como parte de su gira mundial TH1RT3EN World Tour.

Megadeth no incluyó a Perú en aquel tour, pero la banda sí pasó por nuestro país como escala de camino a La Paz.

Cabe mencionar que Megadeth se ha presentado en Perú hasta en tres oportunidades, siendo la última vez en 2024, como parte de su gira mundial Crush the World Tour.

