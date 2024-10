Álbumes de One Direction vuelven a ranking musicales del Reino Unido tras muerte de Liam Payne

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liam Payne continúa siendo noticia a nivel mundial por su inesperado fallecimiento tras caer de un tercer piso de un exclusivo hotel en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 16 de octubre. Diversos fanáticos, amigos y familiares lamentaron el deceso del popular cantante británico, quien fue despedido por su exgrupo One Direction, así como por sus excompañeros: Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles.

No obstante, esta triste noticia también tuvo repercusión en los éxitos musicales conseguidos por One Direction durante su actividad en la industria entre 2010 y 2016. De acuerdo con Billboard, la música de la icónica boyband “ha experimentado un importante resurgimiento” en las listas oficiales del Reino Unido.

En ese sentido, la revista internacional precisó que discos como Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Made in the AM (2015) y FOUR (2014) regresaron a ocupar puestos importantes en los rankings musicales en el mencionado país europeo.

“Los fanáticos que rinden homenaje a la estrella fallecida (Liam Payne) han ayudado a impulsar el catálogo del grupo nuevamente a las listas oficiales del Reino Unido, y varios de sus álbumes y sencillos ahora experimentan un importante aumento a raíz de la tragedia”, señaló el medio.

Take Me Home, Midnight Memories y Made in the AM son algunos de los álbumes de One Direction. | Fuente: Instagram (onedirection)

¿En qué puestos se encuentran los álbumes de One Direction?

Según el ranking compartido por Billboard, el disco Take Me Home, que contiene éxitos como Live While We're Young, Little Things y Kiss You, se encuentra actualmente en el puesto 12 de la lista de álbumes en el Reino Unido. “El álbum tiene la vista puesta en un posible regreso al top 10 para el final de la semana”, señaló la revista.

En ese sentido, Midnight Memories se ubicó en el puesto 14 (en esta semana) mientras que Made in the AM se ubica en la posición 15. Del mismo modo, el álbum Four está en el puesto 20 y Up All Night, primer álbum de One Direction, está en el puesto 33.

No solo los álbumes regresaron al ranking. Varios sencillos de One Direction también lograron regresar con excelentes posiciones. El tema Night Changes (2014) volvió a ingresar a las listas en el puesto 13, la canción Story of My Life (2013) aparece en el puesto 21 y el éxito What Makes You Beautiful (2011) se ubica en el lugar 48.

Por otro lado, el trabajo musical de Liam Payne como solista también se vio beneficiado en los rankings musicales en el Reino Unido. Su álbum debut LP1 (2019) volvió a estar entre los 50 mejores discos con sus sencillos: Teardrops, For You (con Rita Ora) y Strip That Down (con Quavo).

Liam Payne murió tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. | Fuente: Instagram (onedirection)

¿Cómo murió Liam Payne, el exvocalista de One Direction?

Liam Payne murió el miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina), informaron fuentes oficiales.

"Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo", señaló la policía en un comunicado difundido por AFP.

De acuerdo con varios reportes, el hecho ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6032, en horas de la tarde. Según el reporte policial, el personal de la Comisaría 14B acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que informaba sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol". Al llegar, los agentes encontraron a Payne gravemente herido tras haber caído desde una ventana.

El músico tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída; o sea, que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo en declaraciones al canal Todo Noticias el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

