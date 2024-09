The Cure revela fecha de lanzamiento de su nuevo álbum 'Songs Of A Lost World': ¿cuándo será?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La espera terminó. The Cure reveló la fecha en que lanzará su nuevo álbum Songs Of A Lost World que marcará el regreso de la icónica banda británica a la industria discográfica luego de dieciséis años tras el estreno de Dream (2008). Ahora, el grupo liderado por Robert Smith dio a conocer el día en que los fans podrán disfrutar de su nuevo trabajo.

Según informó la revista Rolling Stone, diversos seguidores de The Cure compartieron en sus redes sociales “fotografías de postales negras” con el título del disco Songs Of A Lost World con las letras dispersas, tal como lo había adelantado el vocalista Robert Smith.

En la parte inferior de dichas postales, que solo fueron enviados a las personas suscritas al Newsletter oficial de The Cure, se lee la fecha 1/11/2024 colocado en números romanos revelando el lanzamiento del esperado álbum para el primer día de noviembre.

“La confirmación llega luego de que los escuchas de la banda sospecharan que traían algo entre manos cuando un nuevo logo apareció en las redes sociales de The Cure”, sostuvo la revista Rolling Stone sobre la revelación que hizo la banda.

Cabe mencionar que The Cure ya había insinuado que pronto estaría disponible su nuevo disco después de que el propio Robert Smith confirmara el título el 2022 informando también de su gira Shows Of A Lost World, donde la banda tocó inéditos temas en varios países del mundo, incluido el Perú.

The Cure es una de las bandas británicas más populares de la industria musical. | Fuente: Instagram (thecure)

¿Qué dijo Robert Smith sobre el disco Shows Of A Lost World?

En 2019, Robert Smith contó que la banda de rock estaba preparando tres nuevos álbumes donde dos de ellas estaban “más avanzados”. Uno de los discos, precisó el vocalista y líder de The Cure, tenía como nombre Live From the Moon mientras que el otro se llamaba Shows Of A Lost World, que ahora saldrá el próximo 1 de noviembre.

Tres años después, el también guitarrista y compositor inglés confirmó el nombre del disco que está pronto a estrenarse. “El disco se llama Shows Of A Lost World. Tiene ilustraciones, trae un orden de ejecución. ¡Ya casi está listo! El proceso es muy lento debido al vinilo, pero podría arribar en septiembre de este año. Preferiría que simplemente saliera ya. No puedo soportar la espera”, sostuvo, según el medio Indie Hoy.

Meses después, Robert Smith dio más detalles del disco de The Cure. “Esencialmente es un álbum de 12 temas. Todavía está ahí, a medio mezclar y medio terminar. Es una cosa rara. Ha evolucionado en los últimos dos años. No siempre es bueno que te quedes solo con el material porque empiezas a hacer cambios constantemente”, precisó.

Por último, Smith hizo un llamado a los fans a esperar con tranquilidad el nuevo disco del grupo formado en 1976 en Crawley (Inglaterra). “Valdrá la pena la espera. Creo que es lo mejor que hemos hecho. No estoy alardeando cuando digo esto. Muchas de las canciones son difíciles de cantar y es por eso por lo que me tomó un tiempo”, expresó.

The Cure deslumbró con su regreso a Perú tras diez años

The Cure estuvo en Lima el último 22 de noviembre marcando su regreso al Perú luego de diez años. La banda británica tocó en el estadio de San Marcos dando un espectáculo inolvidable para sus fanáticos peruanos que disfrutaron de temas como Pictures of You, Lovesong, Just Like Heaven, Friday I’m in Love, Boys Don’t Cry, entre otros éxitos.

Después del reencuentro con sus fans peruanos, The Cure expresó su gratitud por compartir una noche inolvidable. "¡Gracias, Lima! ¡Fue una velada maravillosa!", escribió el grupo a través de sus redes sociales, acompañando sus palabras con una imagen capturada desde el escenario, donde se apreciaba el estadio colmado de admiradores.

Los miles de seguidores de The Cure respondieron efusivamente, expresando su agradecimiento a la banda. "¡Un sueño hecho realidad por segunda vez! Te vi en 2013 y este 2023. ¡Fue increíble!", "Noches como ésta son inolvidables, ¡vuelvan siempre!", fueron algunos de los comentarios dejados.

