Taylor Swift presenta su nuevo video con el tema "ME!". | Fuente: YouTube

El vocalista de “Panic at the Disco”, agrupación de pop punk que se popularizó en el 2005, Brendon Urie acompaña a Taylor Swift, cantante y compositora de country y pop, en esta nueva colaboración titulada “ME!”.

El videoclip inicia con una curiosa escena, en la que se observa a Swift y Urie -quienes aparentemente son pareja- peleando en frente de sus gatos. En al vida real, los fans de la cantante saben que tiene a varios felinos como mascotas, pues comparte a diario fotos de los mininos en su cuenta de Instagram.

El nuevo videoclip de la exitosa cantante cuenta, hasta el momento, con más de 74 millones de visualizaciones, y constituye el primer lanzamiento de la artista desde su sexto y último álbum de estudio “Reputation”, que con canciones como “End Game” y “Look what you made me do” se convirtió en el segundo álbum más vendido de ese año, con 4,5 millones de copias en manos de sus admiradores.

“Esperen. ¿Esto realmente ha pasado? ¿En realidad? Bueno, no puedo describir cuán increíble ha sido trabajar en esta canción y en el video, así que simplemente diré: Gracias Taylor por permitirme ser parte de tu hermosa historia”, escribió el líder de Panic at the disco en su cuenta de Instagram.

¿SOBRE QUÉ HABLA LA CANCIÓN?

El nuevo tema de Swift deja atrás el “espíritu vengativo”, que caracterizó a la cantante en su último disco, para pasar a hablar sobre “abrazar nuestra individualidad”, según explicó en declaraciones a la BBC.

Es curioso que el video empiece con una serpiente pues, tras su ruptura amorosa con Calvin Harris y sus roces con el rapero y empresario Kanye West, se rumoreaba que Swfit “era una serpiente”. De manera simbólica, la serpiente del video explota y se convierte en miles de mariposas, que dan paso a los dos artistas. ¿Será este un nuevo comienzo en la carrera de Taylor?