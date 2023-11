Taylor Swift y Morgan Allen reinan en los Billboard Music Awards 2023, mientras el K-pop conquista la gala

El último domingo Taylor Swift y Morgan Allen emergieron como los grandes triunfadores de los Billboard Music Awards 2023. Wallen se convirtió en el máximo ganador, llevándose a casa un total de 11 premios, mientras que Swift siguió de cerca con diez, incluyendo el codiciado Top Artist.

El exponencial éxito del disco Midnights le otorga a Swift el título de la artista más nominada del año, con 20 nominaciones, seguida por Wallen y SZA, ambos con 17 nominaciones, The Weeknd con 16 nominaciones, y Drake y Zach Bryan con 14.

La intérprete de Anti-Hero, quien se encuentra en Latinoamérica con The Eras Tour, se llevó a casa diez premios, convirtiéndose en la estrella femenina con más Billboard Awards en la historia (39 en total), mérito que comparte con Drake.

Morgan Wallen, gracias a su álbum One Thing At a Time y la canción Last Night, no solo se llevó el título de Top Male Artist, sino también otros galardones significativos como Streaming Songs Artist y Country Artist.

Las presentaciones en vivo fueron el corazón de la gala, destacando la festiva actuación de Mariah Carey, quien recibió el Chart Achievement Award por el éxito constante de su clásico navideño All I Want For Christmas Is You en el chart Hot 100 de Billboard.

Entre los destacados artistas latinos que conquistaron premios, se encuentran Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida. Peso Pluma y Eslabón Armado se llevaron el anhelado galardón a la Top Latin Song por su éxito Ella baila sola, recibiendo el premio de manos del legendario exboxeador Mike Tyson.

Jungkook, New Jeans, BLACKPINK y Stray Kids

La presencia impactante del K-pop se evidenció con la inclusión de cuatro nuevas categorías en la reciente gala de los Billboard Music Awards. El reconocimiento buscó honrar el impacto significativo que este género ha tenido en la industria global.

New Jeans se destacó como Top Global K-Pop Artist, mientras que Jungkook y Latto se llevaron el premio al Top Global K-Pop Song con Seven. BLACKPINK hizo historia al ganar en la categoría K-Pop Touring Artist, rompiendo una sequía de 18 años para grupos femeninos en los BBMAs.

Finalmente, el grupo surcoreano Stray Kids cerró la noche con una asombrosa presentación de sus éxitos S-Class y LALALALA, llevándose a casa el Billboard a K-Pop Album por 5-STAR.