The Cure sorprende a sus fans con un mensaje emotivo tras un inolvidable concierto en Lima

La ansiada reunión de The Cure con su público peruano finalmente ocurrió la noche del miércoles en el Estadio San Marcos, marcando un regreso triunfal tras una década desde su última presentación en Lima. La banda británica, liderada por el icónico Robert Smith, ofreció un espectáculo que quedará grabado en la memoria de los fanáticos peruanos durante mucho tiempo.

Pese al paso de los años, Smith, con sus 64 años a cuestas, demostró que la calidad de su voz sigue siendo impecable. El carismático vocalista y guitarrista lideró a The Cure en una interpretación magistral de las 29 canciones que formaron parte del setlist.

Éxitos atemporales como Pictures of You, Lovesong, Just Like Heaven, Friday I’m in Love y Boys Don’t Cry resonaron en el estadio, llevando a la multitud, de todas las edades, a un viaje nostálgico a través de la rica discografía de la banda.

Tres bandas teloneras encendieron la atmósfera en el Estadio San Marcos: las peruanas Catervas y Resplandor inauguraron la noche, seguidas de la enérgica actuación de los irlandeses de Just Mustard, quienes deleitaron al público con una hora de música vibrante.

¿Cómo reaccionaron los fans en redes?

Tras el épico espectáculo de The Cure, las redes sociales se inundaron con elogios por parte de los fanáticos. Usuarios en Twitter destacaron la voz armoniosa de Robert Smith y la calidad del show ofrecido por la icónica banda de rock británica.

Comentarios como "Impecable la presentación" y "La melancolía, el dolor, el amor y lo gótico hicieron su último paso por Lima" reflejaron la emoción y la conexión que el público experimentó durante el concierto. Algunos afortunados compartieron sus experiencias personales, como este comentario: "Tuve una noche increíble, amé demasiado el concierto de The Cure porque además tocaron mis favoritas. Soy feliz".

¿Qué dijo The Cure tras el concierto?

Después de la emotiva reunión en el escenario, The Cure expresó su gratitud por compartir una noche inolvidable. "¡Gracias, Lima! ¡Fue una velada maravillosa!", compartieron a través de sus redes sociales, acompañando sus palabras con una imagen capturada desde el escenario, donde se apreciaba el estadio colmado de admiradores.

Los fans respondieron efusivamente, expresando su agradecimiento y compartiendo sus emociones. Comentarios como "¡Un sueño hecho realidad por segunda vez! Te vi en 2013 y este 2023. ¡Fue increíble!" y "Noches como ésta son inolvidables, ¡vuelvan siempre!", resaltaron la conexión única entre la banda y sus fans.