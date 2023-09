The Rolling Stones revela colaboraciones destacadas de su álbum 'Hackney diamonds'

Los fanáticos del rock de todo el mundo están ansiosos por el próximo 20 de octubre, ya que marca el esperado lanzamiento del último álbum de los legendarios The Rolling Stones, titulado Hackney diamonds. Lo que hace que este lanzamiento sea aún más emocionante es la impresionante lista de colaboradores que se unen a la icónica banda en este nuevo proyecto: Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga y Stevie Wonder.

La agrupación británica ha desvelado la lista de las doce canciones que conforman este álbum altamente anticipado. El primer sencillo, Angry, no solo presenta el regreso del característico sonido roquero de los Stones, sino que también establece el tono para el resto del disco. La banda sorprendió al mundo al lanzar este sencillo el 6 de septiembre en Londres, al mismo tiempo que anunciaron oficialmente el álbum.

¿Cómo fue grabado Hackney diamonds?

Según un comunicado de prensa, Hackney diamonds representa el primer álbum de estudio de la banda con material nuevo en casi dos décadas. Este impresionante proyecto se llevó a cabo bajo la experta producción de Andrew Watt en diversos estudios de renombre, como Henson Recording en Los Ángeles, Metropolis Studios en Londres, Sanctuary Studios en Nassau (Bahamas), Electric Lady Studios y Hit Factory/Germano Studios en Nueva York.

Lo más conmovedor es la participación póstuma de Charlie Watts, el exbaterista de la banda que falleció hace dos años. Watts contribuye en dos canciones, Mess It Up y Live By The Sword, ambas grabadas en 2019, según revelaron sus compañeros durante la presentación del álbum. El exbajista de los Stones, Bill Wyman, quien dejó la banda en 1993, también hace una aparición destacada en Live by the sword.

McCartney, Elton, Stevie y Lady

La rivalidad histórica entre los Beatles y los Rolling Stones siempre ha sido parte del folclore del rock, pero Paul McCartney demuestra que no hay resentimientos al tocar el bajo en Bite my head off, fortaleciendo aún más su relación con sus contemporáneos.

Otra leyenda viva, Elton John, aporta su genialidad al tocar el piano en las canciones Get close y Live by the sword, mientras que la inconfundible voz de Lady Gaga y los virtuosos teclados de Stevie Wonder se hacen eco en Sweet sounds of heaven.

Las canciones restantes del álbum Hackney diamonds son una promesa de más emoción y nostalgia: Depending on you, Whole wide world, Dreamy skies, Driving me too hard, Tell me straight y Rolling Stone blues.

El nuevo video y single de The Rolling Stones

Angry es el primer sencillo que The Rolling Stone eligió para anunciar el lanzamiento de Hackney Diamonds. "Why are you angry with me? / Dont get angry with me", dice el coro pegadizo que lleva el característico riff de la legendaria banda. El videoclip que acompaña al tema, de casi cuatro minutos de duración, es protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, famosa por su participación en las series The White Lotus y Euphoria.