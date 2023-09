The Rolling Stones lanza su sencillo 'Angry' y revela detalles de su nuevo disco 'Hackney Diamonds' [VIDEO]

The Rolling Stones revelaron detalles de Hackney Diamonds, su primer disco de estudio con canciones nuevas desde 2005. El lanzamiento del nuevo disco fue anunciado en agosto con una enigmática publicidad que hacía referencia a varias de las canciones más conocidas de la banda.

El presentador estadounidense Jimmy Fallon fue el anfitrión del lanzamiento en el teatro Hackney Empire, en Londres, donde entrevistó a los miembros de la banda Mick Jagger, de 80 años, Keith Richards, de 79, y Ronnie Wood, de 76.

"Quizás fuimos un poco perezosos, y de repente nos dijimos: 'fijemos una fecha y grabemos un disco'", bromeó Mick Jagger, cantante del grupo.

Se tratra del primer álbum de la agrupación inglesa desde la muerte del baterista Charlie Watts, y el primero con material original desde A Bigger Bang.

"Todo es diferente desde que él (Charlie Watts) se fue, lo echamos mucho de menos", dijo Richards ante un auditorio repleto de periodistas y fanáticos. El evento fue retransmitido en YouTube a través del canal oficial de la legendaria banda.

Fecha de lanzamiento y lista de canciones

El estreno de Hackney Diamonds está previsto para el 20 de octubre, el nuevo álbum está compuesto de 12 canciones, dos de ellas escritas por Charlie Watts, según precisó Mick Jagger.

"Tenemos que hacer un disco que realmente nos guste a nosotros mismos", dijo Jagger sobre el objetivo de The Rolling Stones con el álbum. "Estamos satisfechos con ello y espero que todos ustedes también lo estén", agregó.

Angry Get Close Depending On You Bite My Head Off Whole Wide World Dreamy Skies Mess It Up Live By The Sword Driving Me Too Hard Tell Me Straight Sweet Sound Of Heaven Rolling Stone Blues





El nuevo video y single de The Rolling Stones

Angry es el primer sencillo que The Rolling Stone eligió para anunciar el lanzamiento de Hackney Diamonds. "Why are you angry with me? / Dont get angry with me", dice el coro pegadizo que lleva el característico riff de la legendaria banda.

El videoclip fue presentado sobre el final del evento. El material, de casi cuatro minutos de duración, es protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, famosa por su participación en las series The White Lotus y Euphoria.

Sobre el título del álbum, el nombre proviene del barrio londinense de Hackney, uno de los distritos más vibrantes en la actualidad de la capital británica.

"Puede que Hackney esté en el corazón y sea el centro de Hackney Diamonds, pero esto es realmente un momento global y queremos compartirlo con fans de todo el mundo", señala la banda.

Según la BBC circulan rumores de que grandes artistas como Paul McCartney, Stevie Wonder y Lady Gaga participaron en el álbum.