Lady Gaga lanzó videoclip de "Stupid Love", íntegramente grabado con un iPhone 11. | Fuente: Captura de YouTube

Lady Gaga está de regreso con más música. La cantante pop compartió con sus fanáticos lo último de su producción, titulado “Stupid Love”, una canción que será parte de su sexto disco “Chromatica”.

El videoclip fue lanzado a través de la plataforma de YouTube y, curiosamente, vale destacar de que fue grabado completamente con un iPhone 11 Pro de Apple, de acuerdo con lo expresado por la ganadora del Oscar en su cuenta de Twitter.

“Stupid Love” es el primer sencillo original que Lady Gaga comparte desde “Joanne”, disco del 2016. Por supuesto, no se están tomando en cuenta los temas que compuso para la cinta “A Star Is Born”, que protagonizó junto a Bradley Cooper.

Dirigido por Daniel Askill, cineasta australiano, el último videoclip de la artista muestra una serie de coreografías que concentran su estilo, tanto en el aspecto de su performance como en los ritmos de marcada influencia pop.

Al inicio del video musical, puede leerse un texto introducción que dice: “Mientras los espirituales rezan y duermen por la paz, los punks de la bondad luchan por Chromatica”. Hasta el momento, la pieza ya suma más de 5 millones de visualizaciones en YouTube.

Como se recuerda, Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, inició su carrera como solista en el 2009, año en que lanzó su primer disco “The Fame”. Luego de componer muchos éxitos, entre los que destacan “Poker Face”, “Till It Happens To You”, entre otros, actualmente tiene una carrera consolidada en la música, el cine y la industria de la moda.