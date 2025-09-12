Últimas Noticias
Cantante peruana Akira combina J-Pop, soul y R&B en su primer sencillo 'Impulsos'

Akira presenta su primer single 'Impulsos' donde combina J-Pop, soul y R&B.
Akira presenta su primer single 'Impulsos' donde combina J-Pop, soul y R&B. | Fuente: Instagram (akira_vox)
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Amante de la cultura japonesa e influenciada por el -K-pop, Akira busca derribar fronteras de género y lenguaje con su música. Conoce más sobre la emergente artista peruana.

La artista peruana Akira debuta oficialmente con Impulsos, un single que combina el pulso energético del J-Pop con matices de soul, R&B y hip-hop.

Cantada en español y japonés, la canción refleja el momento en que una decisión repentina puede transformar toda una vida: “Los impulsos nublan…”, canta Akira en su pegajoso coro.

Amante de la cultura japonesa desde niña, Akira busca derribar fronteras de género y lenguaje. “Quería capturar la fuerza de un impulso, pero también la calma de pensar antes de actuar”, comenta.

La producción musical estuvo a cargo de Raian Valença, quien fusionó influencias de K-Pop con texturas soul y un groove urbano.

En cada presentación en vivo, Akira integra elementos de baile que refuerzan la estética visual de su propuesta, adelantando la dirección de sus próximos lanzamientos y videoclips.

Canción Impulsos ya está en disponible en YouTube

El video oficial — dirigido y producido por Akira, de su canción Impulsos, ya está disponible en YouTube. Con una estética nikkei de tonos celeste y detalles visuales inspirados en la cultura japonesa, el clip refuerza el universo visual que Akira propone.

Mientras Impulsos crece en plataformas digitales, Akira prepara su segundo single, Soltar, previsto para inicios del 2026, donde continuará explorando la fusión de ritmos urbanos con su sello japonés-peruano.

Akira es una artista emergente que fusiona soul, R&B, hip-hop, trap y Kpop.
Akira es una artista emergente que fusiona soul, R&B, hip-hop, trap y Kpop. | Fuente: Instagram (akira_vox)

¿Quién es Akira?

Akira es una artista emergente que fusiona soul, R&B, hip-hop, trap y Kpop con una profunda influencia de la cultura japonesa. Desde pequeña, sintió una conexión especial con el arte y la estética nipona, y ahora la transforma en música, explorando sonidos y emociones sin fronteras.

Su propuesta es híbrida: cada canción es un espacio para experimentar y mezclar géneros y atmósferas, creando un sello propio.

Akira comenzó a componer y producir sus propias canciones apostando por un camino independiente y auténtico.

Su primera canción Impulsos

Su primer lanzamiento, Impulsos (29 de agosto de 2025), refleja una identidad artística que abraza la diversidad, la innovación y el riesgo creativo. Con una voz versátil inspirada en el anime y la cultura pop japonesa, Akira construye un universo sonoro único.

Actualmente prepara el estreno de su segundo single Soltar, previsto para inicios de diciembre, donde invita a sus oyentes a un viaje funk & soul cargado de frescura y emoción.

