¿Habrá boda? Pamela Franco rompe su silencio ante supuesta pedida de mano de Christian Cueva

Pamela Franco habló de la supuesta pedida de mano de Christian Cueva. La cantante de cumbia rompió su silencio y decidió poner fin a las especulaciones de una solicitud de matrimonio del futbolista peruano a la artista en un lujoso restaurante y tras las imágenes de un posible anillo de compromiso que usaba la intérprete de Dile la verdad.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que la exintegrante de Alma Bella descartó que exista una pronta boda con su actual pareja. “No (hay matrimonio), todo tranquilo. La pregunta no va”, comenzó diciendo Franco asegurando que en estos momentos no hay planes de casamiento con el popular ‘Aladino’ tras más de ocho meses de hacer pública su relación.

En ese sentido, Pamela Franco recordó que Christian Cueva aún está casado legalmente con Pamela López por lo que un matrimonio civil es algo inviable en estos momentos. “Todos sabemos el proceso (de divorcio) que está llevando Christian. En este momento, hablar de eso, está fuera de lugar. No tiene pies ni cabeza”, sostuvo.

Por otro lado, sobre su última visita a Ecuador para estar junto con el volante peruano, la también bailarina aseguró que sirvió para aprovechar el tiempo como pareja. “Tenemos poco tiempo y tratamos de aprovecharlo. Se dio la oportunidad, espero se de en otra ocasión. Es parte de que una pareja se quiera ver en lo posible”, acotó.

De igual manera, recalcó que los dos “tratan de ser felices” por lo que seguirán viéndose a pesar de la distancia. “Estamos dejando fluir el tiempo al tiempo. Nadie tiene nada dicho. Pueden pasar muchas cosas, pero mientras tanto, hoy por hoy, si se puede decir que estamos tranquilos tratando de sanar todas esas cosas que hacen falta”, sostuvo.

Actualmente, Christian Cueva juega en el equipo de Emelec de Ecuador. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Pamela Franco sobre los hijos de Christian Cueva?

Christian Cueva se estuvo luciendo con sus hijos en los últimos días luego de conseguir la conciliación por el régimen de visitas con su —todavía— esposa Pamela López. El futbolista se mostró contento demostrando que quiere acercarse a sus pequeños recuperando el tiempo que estuvo lejos.

Al respecto, Pamela Franco mencionó: “En ese tema, he tratado de no hablar mucho porque siempre se malinterpreta por todo lo sucedido. Prefiero mantenerme al margen. Él es feliz en todos los aspectos de su vida. Yo también voy a compartir esa felicidad”.

En otro momento, deslizó una crítica a Pamela López recordando los cuestionamientos que esta hizo contra su pareja en distintos medios.

“Decir que ahora es un buen padre y que antes no lo fue, es bastante fuerte, yo prefiero no tocar eso. Todas las personas pasamos por momentos difíciles. Cometemos errores, nos levantamos, aprendemos de ello. Cada uno elige la vida que hoy por hoy quiere vivir. Mejorando siempre”, manifestó.

Sobre si le gustaría conocer algún día a los hijos del deportista nacional, la cumbiambera señaló: “No me gustaría tocar ese tema porque seguro cualquier cosa, así lo diga con buena intención, no lo van a tomar así. Entonces, hablando de menores, es mejor tratarlo con pinzas así que yo (me quedo callado)”.

La cantante Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela Franco se reencontró con Christian Cueva en Ecuador

Días atrás, Pamela Franco compartió románticas fotografías en sus redes sociales sobre su viaje a Ecuador y su reencuentro con su pareja Christian Cueva.

Luego de rumores de un posible distanciamiento, Christian y Pamela confirmaron que su relación sigue más firme que nunca dedicándose románticos mensajes en imágenes que mostraban a la feliz pareja.

"Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos, te amo, mi vida. Que nadie apague tu luz”, escribió Franco en una historia en Instagram, acompañando la dedicatoria con una foto abrazando al futbolista y sonriendo a la cámara. En una segunda imagen, ambos aparecieron besándose. “Te amo hasta el fin del mundo”, añadió la cantante.

Por su parte, Christian Cueva no se quedó atrás y replicó ambas publicaciones con mensajes igual de románticos. “Nadie la apagará [su luz], mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Te amo”, escribió en una de las historias. En otra agregó: “Solo yo en tu corazón. Te amo”.

La cantante Pamela Franco viajó a Ecuador para encontrarse con su pareja Christian Cueva.Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)