El cantante de cumbia Tony Rosado continúa en medio de la polémica. Después de que se presentara en la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer para responder por la investigación en su contra por violencia contra la mujer.

Deyvis Orosco le aconsejó no volver a repetir los errores que cometió. "Para mí, Tony Rosado va a ser un maestro siempre. Yo creo que hay que separar las cosas: es uno de los mejores intérpretes que tiene el país y han habido algunos excesos de parte del maestro. Espero que pueda corregir, no solo por su bien sino también por la cumbia", comentó en entrevista al diario Trome.

En declaraciones a la prensa, dijo que llegó a la sede de la Fiscalía para conocer cómo se desarrollará su investigación. Agregó que está arrepentido por sus declaraciones y que fue con sus abogados porque hasta no le habían notificado de la pesquisa.

“Como no me han notificado, no sé todavía nada. He venido con mis abogados a presentarme para saber cuál es el motivo (de la investigación) y cómo va el caso. Hay un exceso (en lo que dije), eso sí reconozco”, dijo el cantante.

NIEGA APOLOGÍA AL FEMINICIDIO

El intérprete de cumbia se pronunció sobre la investigación preliminar por 60 días en su contra y aseguró que no hace apología al feminicidio y aseguró que él no odia a las mujeres, porque en su familia hay cuatro.

“Sí, claro que me arrepiento, porque cómo voy a decir eso. Yo en mi casa tengo cuatro mujeres, mi esposa, mis dos hijas y mi nieta que las adoro. Cómo voy a odiar a la mujer”, dijo el cantante.

El 12 de julio, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días contra el cantante por el presunto delito de agresiones a las mujeres en atención al pedido del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien catalogó de inaceptables y deleznables las expresiones del cumbiambero.

Las “expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres. @FiscaliaPeru debe iniciar investigación de inmediato. Apología (Art. 316 del Código Penal) al feminicidio es delito y como sociedad no podemos permitirla”, escribió Gutiérrez por Twitter.