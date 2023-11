Latin Grammy 2023: el productor ayacuchano Kayfex ganó su primer premio

¡Orgullo peruano! Los Latin Grammy 2023 ya comenzaron y los artistas nacionales Kayfex y Gustavo Ramírez se llevaron el premio al Mejor Diseño de Empaque. Su categoría consiste en reconocer el trabajo artístico y visual, en este caso, de su disco Atipanakuy Deluxe, una propuesta musical que fusiona la electrónica con la cultura andina.

Atipanakuy incluye sencillos como Mala vida feat Vibarco, cantautor y compositor colombiano de los temas de Maluma y Agonía, que presenta a Isabela Merced, actriz y cantautora conocida por protagonizar diversas películas de Hollywood. La canción está inspirada en el cuento La Agonía de Rasu Ñiti del escritor peruano José María Arguedas.

El trabajo musical de Kayfex busca generar un impacto intergeneracional en la cultura peruana. "Es un proyecto que vincula la música, el arte popular, la artesanía, la platería y todo el entorno con el que conviví para llevarlo a un arte conjunto. El desarrollo de las canciones va cada vez desde lo más profundo a las diferentes expresiones de la música urbana", precisó el DJ después de lanzar esta aventura musical con la disquera Akashic Perú que lleva su sello personal.

"Mi música tiene como objetivo mantener vigentes los sonidos de los pueblos profundos del Perú en los contextos modernos de la industria musical", añadió, quien creció en Ayacucho, ciudad convertida en el espacio creativo donde tomó la decisión de incursionar en la música formándose como artista y productor.

El kit de colección, pintado a mano y firmado por los artistas cuesta 900 soles. Diseñado por Gustavo Ramírez.

El artista ayacuchano que conquistó Warner

Cuando Luis Dallamont tenía 11 y vivía en su natal Ayacucho descubrió la batería. A esa corta edad era fanático de la agrupación mexicana de pop rock “Maná”, en especial de su baterista, Alex González, quien en ese entonces era su influencia principal.

Exploró el rock, también descubrió las baladas y hasta tocó covers de la banda uruguaya Los Iracundos, pero sabía que algo más grande le esperaba. Y estaba en lo cierto, pues a los 13 años descubrió un mundo que lo deslumbró: el de la fusión de los ritmos peruanos andinos con los universales. Llegó a ese gran universo para quedarse y convertirse en una joven promesa de la producción musical.

Tras colaborar con Renata Flores, cantante peruana de quechua-pop, en uno de sus mayores hits La Tijera, una fusión que combina la danza de tijeras y el “trap”, decidió que empezaría un largo camino para hacer de la música peruana algo universal. La reciente firma de un contrato con la disquera multinacional Warner Chappel Music es la prueba de que lo está logrando. Y va por más.

En Miami estuvo trabajando con “Dale Play”, que es el autor de El anillo de Jennifer Lopez, después trabajó con John the Producer, que ha trabajado con Natti Natasha en sus dos hits Sin Pijama y No me acuerdo. Y en su último viaje, se reunió con Patrick Romantic, un peruano que fue quien escribió la canción Mayores de Becky G.