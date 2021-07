Ezio Oliva retomará su carrera musical en México: "Alejarme de mi familia por cumplir mi sueño es difícil" | Fuente: Ezio Oliva Instagram

El cantante peruano Ezio Oliva anunció que está alistando un viaje a México para seguir promocionando su nuevo tema musical “Siempre te vas” y para cerrar conversaciones con un artista internacional con el que planea hacer una colaboración.

En entrevista con el programa “Encendidos” de RPP, Ezio Olvia conversó con Mauricio Fernandini y Noemí Huamán sobre su decisión de retomar su trabajo musical en México, luego de vacunarse en Estados Unidos, ya que considera que el lanzamiento de su reciente tema es “el inicio” de su nueva etapa musical.

“Parte de las razones de este viaje, de poco más de 20 días, es para tener reuniones con amigos artistas porque el gran objetivo es que en alguna canción haya un artista mexicano”, explica Ezio Oliva. “Ya teníamos conversaciones previas y ojalá pueda volver a Perú con algunas sorpresas”, agregó.

Entre México y Perú

En entrevista con RPP, el cantante de “En la habitación” también fue consultado sobre cómo hace para partir sus tiempos y su vida entre Ciudad de México y Lima, ciudad en el que vive junto a su esposa, la presentadora de televisión Karen Schwarz, y sus dos hijas.

“Karen tiene sueños y yo tengo sueños. Hoy el trabajo de mi esposa es en Perú y mis sueños y trabajo son en Perú y México y como familia toca empujar el barco”, explicó Ezio Oliva y señaló que si bien la letra no refleja su situación sentimental sí conecta con la experiencia de la despedida de su familia por sus constantes viajes. “El hecho de apartarme de mi familia por cumplir mi sueño es bien difícil entonces el argumento de esta canción se adecua a mi historia”, cuenta.

“Si un artista no le pone un ingrediente personal a la canción es imposible que se sienta verdaderamente identificado cuando la canta en vivo. Hoy los conciertos están volviendo y si Dios quiere pronto me voy a subir a un escenario pero imagina no sentir lo que estás cantando. En mi caso siempre le he puesto algo personal”, agrega Oliva.

