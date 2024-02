Libido hará documental de su concierto el próximo 6 de julio: “Será un día histórico”

‘Libido, La Reunión 2024' marcará el reecuentro de la banda con sus miembros originales. | Fuente: Instagram (salim_veraoficial)

Libido sorprendió a todos los fanáticos del rock nacional al anunciar el reencuentro de sus miembros originales: Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffry Fischman para un “único concierto” el próximo 6 de julio en el Estadio Nacional donde tocarán sus más grandes éxitos por lo que ganaron diversos premios y reconocimientos en los primeros años de la banda.

Ahora, la icónica agrupación nacional dio detalles de lo que será el evento ‘Libido, La Reunión 2024', que estará bajo el auspicio de radio Oxígeno, y donde interpretarán sus más populares temas: ‘Como un perro,’ ‘Tres’, ‘En esta habitación’, ‘Frágil’, ‘No voy a verte más’, entre otros.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales este miércoles, Libido anunció, además, que habrá un documental que será grabado en el concierto. “Sí. Habrá documental. Se está documentando toda la reunión, todo el encuentro. Estamos en eso. O sea, que sí tienen suerte, van a poder salir en el documental”, resaltó Salim Vera, vocalista de la banda.

“Sobre todo, la gente que vaya al concierto. Ellos van a salir ahí”, resaltó Jeffry Fischman, el baterista de Libido, quien fue el primer en irse de la agrupación a mediados del 2004 por motivos personales, pero que ahora vuelve más recargado y con muchas ganas de tocar.

Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffry Fischman se juntan nuevamente para concierto de Libido. | Fuente: Instagram

Manolo Hidalgo: “Será un día histórico en el rock peruano”

En otro momento, Manolo Hidalgo, guitarrista original de Libido, calificó el próximo concierto del grupo como “un día histórico” alentando a los seguidores a poder llenar el Estadio Nacional.

“Creemos que va a ser un día histórico para el rock peruano. Será algo fuerte para nosotros llenar el Estadio Nacional. Será una gran experiencia para la gente que nos va a ver, como para nosotros”, manifestó Manolo.

Seguidamente, Jeffry Fischman agregó: “Para la industria del rock nacional va a ser algo muy bueno. Hemos estado con muy buena agenda de trabajo”.

Cabe recalcar que Libido aún no decide si habrá teloneros en el concierto el 6 de julio. “Seguramente habrá uno o dos teloneros. Mínimo habrá un telonero. Yo tengo un par de nombres para proponer. Todavía no lo sabemos, no lo hemos conversado”, señaló Salim.

Libido es una de las bandas de rock peruano más importantes de los últimos años. | Fuente: Instagram (antoniojaureguioficial)

¿Dónde comprar las entradas para el concierto de Libido?

Los seguidores que deseen asegurar su entrada para ver el recuentro de Libido en el Estadio Nacional podrán adquiridas en preventa exclusiva este jueves 1 y viernes 2 de febrero a través de la plataforma de Teleticket. Cabe precisar que esta compra se realizará solo con tarjeta Interbank.

Según información de Teleticket, los precios en preventa para ver a Libido en el Estadio Nacional el próximo 6 de julio, van desde los 70 hasta los 240 soles, mientras que en la venta normal, las entradas podrán adquirirse desde los 83 hasta 283 soles. En total son seis ubicaciones las que se han destinado para el concierto: Campo A, Campo B, Campo C, Oriente, Occidente y Norte.

Precios de entradas para el concierto ‘Libido, La Reunión 2024'.Fuente: Instagram

¿Cómo comprar las entradas para el concierto de Libido?

Para adquirir las entradas y ser parte de 'Libido, La Reunión 2024', los fanáticos pueden visitar el sitio web oficial de Teleticket en https://teleticket.com.pe/. Registra una cuenta, selecciona el concierto de Libido, elige la zona y la cantidad de entradas deseada, ingresa los detalles de la tarjeta y confirma la recepción de los boletos para completar la compra de manera exitosa.