Mauricio Mesones quiere hacer un concierto en 'Matute: "Un honor y placer para un músico hincha de Alianza Lima"

El cantante, músico y compositor Mauricio Mesones, habló sobre sus planes para 2025 y las próximas presentaciones que ofrecerá en febrero con su agrupación Viaje tropical. Durante la conversación, el autor de La cumbia del amor reveló que uno de sus más grandes deseos como artista es realizar un concierto en el Alejandro Villanueva, estadio del club Alianza Lima, del cual es hincha acérrimo.

Consultado sobre la posibilidad de que la dirigencia del equipo íntimo le haga la propuesta, el exparticipante de El gran chef famosos dijo que sería un "honor y placer".

"Lo lleno tres fechas, claro que sí. Qué mejor honor y placer para un músico, hincha de un equipo, hacer un concierto en el estadio de su equipo. En el Estadio Nacional ya he tocado, pero yo no recuerdo que se haya hecho un concierto en el estadio de Alianza hace poco. Sé que ahí tocaron Rubén Blades y Juan Luis Guerra, pero hace tiempo no se hacen conciertos ahí. A mí me gustaría ir a hacer un concierto, sería lindo", expresó.

En cuanto a posibles artistas invitados, el cantante comentó que no incluiría teloneros, pero sí estaría dispuesto a compartir el escenario con sus amigos, sin dar nombres específicos.

Reconocimiento a la cumbia peruana

Durante la entrevista, Mauricio Mesones también fue consultado sobre las mejores agrupaciones de cumbia en el Perú. El artista dijo que no podía elegir a una sola, ya que existen muchas que han marcado su preferencia.

"Para mí hay muchísimos grupos, no te puedo decir cuál es el mejor. Sí hay grupos que a mí me mueven mucho el corazón como Agua Marina, Grupo 5, Los Mirlos, Los Shapis, Los Ecos, Pintura Roja, Los Wembler's de Iquitos", detalló.

Sin embargo, hizo una mención especial a Enrique Delgado, el fallecido líder de Los Destellos, como el principal precursor del movimiento musical tropical en el Perú.

Próximas presentaciones de Mauricio Mesones

Mauricio Mesones y su agrupación Viaje tropical, tienen programadas dos presentaciones especiales en las próximas semanas. El 14 de febrero se presentarán en el Teatro Plaza Norte, y el 15 de febrero en la Cúpula de las Artes. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

"Estamos muy felices de volver a la CÚPULA después de dos años ! Sera una noche especial, única y quizas irrepetible", dijo en una publicación que compartió en sus redes sociales. "Voy avisando que ya vamos medio teatro lleno!! 🫶 No te quedes fuera de la Fiesta del Amor!!", dijo en otro posteo donde promociona su presentación en Plaza Norte.



