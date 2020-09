Sandra Muente destaca el legado de Chabuca Granda a propósito de los 100 años de su nacimiento. | Fuente: Instagram

Este 3 de setiembre, se celebran los 100 años del nacimiento de Chabuca Granda. Entre las actividades en su honor, la asociación Preludio lanzará, durante cinco días y de manera gratuita, el musical "Déjame que te cuente" a través de su canal de YouTube.

Sandra Muente, quien formó parte de la obra, se mostró entusiasmada de que el montaje esté disponible en todo el mundo. Especialmente, para que más personas conozcan el legado musical de la intérprete de "La flor de la canela".

"Más gente debería conocer en todo el mundo su trabajo. Siento que una generación más jovencita que mira para otros géneros y no la conoce tanto. Aplaudo a Teresa Fuller porque ha logrado que el trabajo de su madre llegue a todas las generaciones y se comparta con todos los peruanos, pero debería ser más grande", comenta en una videollamada, desde México, con RPP Noticias.

La artista destaca la poesía en sus canciones y su amor por lo peruano: "ella unía [a las personas con sus letras] y compartía nuestra cultura".

Su participación en "Déjame que te cuente: El Musical de Chabuca", en el 2016 y 2017, ayudó a Sandra Muente a definir hacia dónde quería enfocar su carrera musical. En este momento, de todas las canciones de la letrista y cantautora, se queda con la canción "María sueños" porque habla de las mujeres que luchan por sus sueños a pesar circunstancias.

"Déjame que te cuente: El Musical de Chabuca" estará disponible gratuitamente desde el 3 de setiembre. | Fuente: Preludio

SER ARTISTA EN PANDEMIA

Ella admite que, como artista, le ha resultado difícil adaptarse al mundo digital que se ha priorizado ante la pandemia. Si bien celebra que las obras de teatro o conciertos puedan llegar a más personas, nada reemplazará la energía de compartir con un público en vivo.

"Es muy difícil. Dentro de todas las actividades que pudiera regresar a una normalidad, la nuestra será de las últimas. En muchos países el arte no considerado primordial para el desarrollo de las personas; aunque lo es. Es duro porque nos afecta en todo sentido, a nivel económico y emocional", comenta.

Sandra Muente llegó a México para realizar unas audiciones en el teatro, pero estas se han retrasado hasta el 2021. No obstante, esto no significa que no hayan proyectos: grabó un nuevo tema y participó en una serie web. En el plano personal, se casó con su pareja Ricardo Núñez.

LA OBRA

"Déjame que te cuente: El Musical de Chabuca", estará disponible de manera gratuita en el canal de Youtube de Preludio desde el 3 de setiembre.

Se trata de la historia detrás de las canciones de la cantautora que incluirá material adicional a la puesta en escena. El elenco está compuesto por Marco Zunino, Denisse Dibos, Sandra Muente, Emilia Drago, Natalia Salas, entre otros actores.

Fecha: Desde el 3 de setiembre a las 8 p.m. Durante cinco días.

* Disponible de manera gratuita y el público tendrá la posibilidad de donar dinero voluntariamente para que Preludio y los artistas continúen con su trabajo.