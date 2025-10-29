Renuncias simultáneas sacuden a Son del Duke: artistas anuncian su salida para "priorizar su bienestar emocional"

La agrupación Son del Duke atraviesa un momento de tensión interna tras la renuncia simultánea de tres de sus integrantes: Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos, conocido como 'El Santeño'. Cada uno de ellos comunicó en sus redes sociales su salida, coincidiendo en que la decisión responde a la necesidad de cuidar su bienestar emocional.

Por el momento, la dirección de la agrupación no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre estas salidas.

Ale Seijas se despide agradecida, pero menciona situaciones incómodas

La cantante Ale Seijas fue una de las primeras en hacer pública su decisión. En un extenso mensaje, expresó su cariño hacia el público y su agradecimiento al director Alex Duke, pero reconoció que "existían situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda".

"Esta decisión no ha sido fácil, pero llegó el momento de priorizar mi bienestar emocional", escribió, añadiendo que se queda con los mejores recuerdos y que pronto anunciará nuevos proyectos artísticos.

"Esta decisión no ha sido fácil, pero llegó el momento de priorizar mi bienestar emocional".Fuente: Instagram: Ale Seijas

Kassandra Chanamé habla de aprendizajes y de la importancia del respeto

Kassandra Chanamé también anunció su retiro de la orquesta. En su comunicado señaló que su paso por Son del Duke estuvo lleno de "experiencias, algunas buenas y otras no tanto", y agregó que "no todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro".

Al igual que su compañera, dijo que su decisión busca proteger su salud y tranquilidad, mencionando que "hay cosas que simplemente ya no se pueden seguir tolerando".

Asimismo, dejó un mensaje a su público: "Ustedes fueron la verdadera razón para seguir cada día, incluso en los momentos más difíciles".

"Aprendí mucho, sobre todo a reconocer mi propio valor y a no permitir que se menosprecie el esfuerzo, la entrega ni el talento de una persona".Fuente: Instagram: Kassandra Chanamé

'El Santeño' también se despide tras dos años en la agrupación

Finalmente, el animador Jairo Campos, conocido como 'El Santeño', comunicó que dejó de pertenecer a Son del Duke tras dos años de estar en la agrupación. En su mensaje agradeció al líder del grupo, Alex Omar Duque, pero dejó entrever que hubo desacuerdos dentro del grupo.

"Muy agradecido con el dueño, amo y señor de Son del Duke. Gracias, Alex Omar Duque y su Son del Duke, a nadie más", escribió el artista.

"Muy agradecido con el dueño, amo y señor de Son del Duke. Gracias, Alex Omar Duque y su Son del Duke, a nadie más".Fuente: Instagram: Jairo Campos