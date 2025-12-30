“Nunca cumplen sus promesas”: Dave Mustaine criticó a bandas que anuncian giras de despedida pero luego vuelven a los escenarios

No hay marcha atrás. Dave Mustaine, líder y fundador de Megadeth, ratificó que el fin de la legendaria banda de thrash metal será luego de la gira de despedida que emprenderá el próximo año y que incluye una escala en Perú.

De hecho, en una entrevista con la revista Metal Hammer; el artista criticó a las veteranas agrupaciones de rock y metal -como Mötley Crüe o Slayer- que anuncian giras de despedida, pero luego de algunos años vuelven a los escenarios.

“Sabes que nunca cumplen sus promesas”, manifestó, tras descarta que Megadeth siga esos pasos en el futuro.



¿Nuevo disco en vivo de Megadeth?

Eso sí, al ser consultado por la posibilidad de que Megadeth edite un álbum en vivo que documente la gira de despedida de la banda; Dave Mustaine respondió:

“No vamos a hacer más álbumes de estudio. ¿Significa eso que podría haber un álbum en vivo al final de todo esto? Sí, desde luego parece que sí”.

En la entrevista, también se le preguntó a Mustaine sobre lo que planea hacer una vez que termine la gira de despedida de Megadeth.

“Todavía hay tantas cosas en marcha que no quiero pensar demasiado en eso. No puedo concebir un final ahora mismo”, reconoció el músico.

Cabe recordar que Dave Mustaine adelantó en una pasada entrevista que la gira de despedida de Megadeth puede prolongarse hasta por cinco años.

