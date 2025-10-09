Tania Libertad se pronuncia sobre el ataque armando a Agua Marina: "Yo misma he sido extorsionada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Tania Libertad regresó al Perú para presentar un espectáculo sinfónico, en el que interpretará lo mejor de su repertorio acompañada de aproximadamente 50 músicos. Aunque la artista peruana radica en México, señaló que no es ajena a la situación de inseguridad que afecta a muchos artistas, pues asegura haber sido víctima de la criminalidad.

"Es muy triste oír este tipo de sucesos, pero en México es como pan de todos los días. Allá, en el día en que menos gente matan, son 45 o 50 personas asesinadas. El crimen organizado ya está abarcando otros rubros; ya no solo es droga, son secuestros, son extorsiones. Yo misma he sido extorsionada. Llamaban a mi oficina y decían: 'que se baje del concierto porque si no se lo vamos a reventar'. Eso fue anteaño pasado", comentó en RPP durante el programa especial Tema de fondo sobre la inseguridad que azota el país.

Cómo la inseguridad cambió la rutina de Tania Libertad en México

Sobre cómo se reaccionó frente a estas situaciones de inseguridad, la cantante indicó que llegó a convivir con ello.

"No hay manera de reaccionar en el momento, porque uno está tranquilo en su casa y de pronto se te meten ahí un comando, porque ya son comandos de cinco o seis personas, y no tienes nada, estás vulnerable. Te amarran y empiezan a buscar en tu casa lo que se puedan llevar. Son sucesos con los que uno tiene que aprender a convivir y a protegerse lo más posible a nivel personal, porque las autoridades en algún momento están rebasadas", explicó.

Desde entonces, dice su vida ha cambiado y, a diferencia de lo que solía hacer por las noches, como compartir cenas con amigos, ahora evita hacerlo.

"Un suceso de este tipo te cambia mucho más. Tienes miedo de salir y tu círculo es cada vez más cerrado. Ya no sales en la noche; yo solo salgo cuando tengo que cantar. Todo se hace al mediodía para evitar exposición a situaciones peligrosas", comentó.

La cantante nacional regresó al Perú para hacer dos presentaciones en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: RPP

Tania Libertad en el Gran Teatro Nacional

Tania Libertad se presentará los días 10 y 11 de octubre en el Gran Teatro Nacional con la dirección de Fernando Valcárcel.

"Adaptaré muchas canciones populares. No voy a hacer ópera, aunque hice un disco de ópera; será canción popular acompañada de varios ritmos diferentes. Me encanta hacer fusiones: por ejemplo, mi concierto arranca con Cucurrucú, paloma, pero en tiempo de vals y landó. Fusiono los ritmos peruanos con las canciones, y lo de Manzanero lo canto en tiempo de vals. También habrá un homenaje a un gran músico mexicano como Juan Gabriel".

La artista explicó que también contará con una base musical propia.

"Traigo al cajonero Juanchy Vásquez, heredero de una de las grandes tradiciones de los Vásquez. También traigo a dos tecladistas cubanas, una de ellas toca la flauta y me hacen los coros. Todo eso se junta con la orquesta. Va a ser un repertorio muy bonito".

Las entradas para su espectáculo están a la venta en Teleticket.