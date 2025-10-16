Abogado de familia de Eduardo Ruíz denuncia que dos coroneles trataron de manipular el levantamiento del cadáver

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodrigo Noblecilla, abogado de la familia de Eduardo Ruíz, joven que falleció tras las protestas que se registraron la noche del último miércoles 15 de octubre, denunció que dos coroneles trataron de manipular la escena del levantamiento del cadáver.

“Ayer había dos coroneles tratando de tener competencias sobre el cadáver del occiso, de Eduardo Mauricio Ruíz, lo cual, evidentemente, nos vislumbra irregularidades porque ellos ni siquiera se acercaron a la escena del crimen que fue en Plaza Francia. [¿Está usted diciendo entonces que la Policía Nacional, a través de dos altos mandos, quiso de una manera manipular?] Sí, dos coroneles. [¿Dos coroneles quisieron manipular la autopsia?] El levantamiento del cadáver y querían que se le practiquen ahí ciertos exámenes como absorción atómica, físico-químico, etc.”, expresó.

Asimismo, el letrado indicó que entre los altos mandos involucrados estaría presuntamente vinculado un coronel que respondería al apellido de Morales.

“Inclusive, uno de los coroneles, el coronel Morales, le refiere al fiscal de Derechos Humanos, a Roger Yana Yanqui: ‘acá te paso con Carrasco’, le dice. ‘Te paso con Carrasco para que la Policía tome competencia’. O sea, ¿quién es Carrasco? El jefe de control interno de Lima Centro, le refiere él. Eso es grave. ¿Qué tiene que ver el control interno con una actuación del fiscal de Derechos Humanos y con la Policía? ¿Por qué la Policía coordina con control interno?”, acotó.

Víctima no estuvo participando en las protestas, asegura abogado

El abogado Rodrigo Noblecilla también indicó que la víctima no estuvo participando en las manifestaciones.

“No, él no estaba participando, pero si hubiese estado participando, no da el derecho a que le metan un balazo. Él estaba sentado en la Plaza Francia, sentado con su hermano”, señaló.

Asimismo, Noblecilla señaló que evalúa una denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

“Vamos a analizar denunciar por asesinato autoría inmediata implicar también a los responsables políticos de esto. [¿A quién?] Al Consejo de Ministros y a la Mesa Directiva del Congreso porque ese Gobierno es interino y responde a la Mesa Directiva”, indicó.