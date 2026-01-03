SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 03 de enero 2026

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 21° Máx./Min. 24°/19° 24°/19° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 10 km/h 10 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Parcialmente nublado Día 20° • Noche 15° Máx./Min. 21°/13° 21°/13° Humedad 48% 48% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 2 km/h 2 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Muy nublado Día 22° • Noche 21° Máx./Min. 23°/19° 23°/19° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Algunos chubascos Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 18°/10° 18°/10° Humedad 90% 90% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Muy nublado Día 24° • Noche 21° Máx./Min. 26°/19° 26°/19° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 15 km/h 15 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 27° • Noche 26° Máx./Min. 33°/21° 33°/21° Humedad 80% 80% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 13 km/h 13 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 17°/8° 17°/8° Humedad 80% 80% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Parcialmente nublado Día 30° • Noche 26° Máx./Min. 33°/24° 33°/24° Humedad 98% 98% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 2 km/h 2 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 30° • Noche 27° Máx./Min. 33°/24° 33°/24° Humedad 97% 97% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Muy nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 16°/7° 16°/7° Humedad 89% 89% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Nublado Día 23° • Noche 19° Máx./Min. 25°/17° 25°/17° Humedad 74% 74% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 31°/18° 31°/18° Humedad 76% 76% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 32°/22° 32°/22° Humedad 96% 96% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Algunos chubascos Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/16° 23°/16° Humedad 89% 89% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h