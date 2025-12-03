Alcalde de Cerro Azul descartó vincular a traficantes de terrenos con ataque a Rafael Belaúnde Llosa

El alcalde Cerro Azul, José Luis Paín, descartó que el emprendimiento inmobiliario del precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, haya recibido amenazas previas de presuntos traficantes de terreno. Esto tras el atentado que sufrió el político en el distrito cañetano.

En el programa Ampliación de Noticias, el burgomaestre detalló que el emprendimiento urbanístico se encuentra a tres minutos de distancia del casco urbano, y que el precandidato presidencial acude frecuentemente a visitar los terrenos.

Asimismo, resaltó la seguridad de su distrito e insistió en que se trata de un “caso aislado”, por lo que deslizó la hipótesis de que los atacantes hayan seguido a Belaúnde Llosa desde otro punto.

“Cerro Azul es un distrito familiar y tranquilo, y este ha sido un caso aislado que no ha pasado nunca. Primera vez que pasa esto”, declaró.

Acotó que la comuna distrital – que cuenta con quince cámaras – ha entregado todos los videos a la Policía Nacional, con el objetivo de identificar a los atacantes.

Aunque inicialmente dijo que se trata de un caso aislado y descartó que la extorsión haya tomado el distrito, el alcalde Paín recordó que la semana pasada unos ingenieros fueron víctimas de cobro de cupos y amedrentamientos cuando realizaban un proyecto en el centro poblado Puente Tabla.

“Ese caso ha sido denunciado, pero también ha sido un caso aislado”, reiteró.

A raíz de esos incidentes, el burgomaestre hizo un llamado para redoblar la presencia policial, sobre todo por la proximidad de la temporada veraniega.

Rafael Belaúnde Llosa atribuye atentado a la inseguridad ciudadana

Mientras tanto, el precandidato Rafael Belaúnde Llosa negó que el atentado haya tenido carácter político y, más bien, vinculó el ataque a la “inseguridad ciudadana” que azota a la ciudad.

"Ahora, si es algo vinculado al sector construcción o un intento de robo simplemente es pura especulación. El hecho concreto es que cuando yo he visto que había una persona armada, he desenfundado mi arma y eso ha devenido en un intercambio de disparos", dijo en Ampliación de Noticias.

"Eran dos a bordo de una moto. Presumo que al ver que estaba armado han disparado poco y se han ido. Solo se escuchaba un ruido ensordecedor", agregó.