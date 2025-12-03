Rafael Belaunde señala que ataque en su contra está "vinculado a la inseguridad ciudadana" y no tiene motivación política

"El hecho concreto es que cuando yo he visto que había una persona armada, he desenfundado mi arma", dijo Belaunde | Fuente: RPP

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, se pronunció tras el violento ataque armado que sufrió su vehículo cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en Cañete. Al respecto, el político descartó preliminarmente que el atentado tenga motivaciones electorales y lo atribuyó a la inseguridad ciudadana.

"Hoy por hoy lo que creo que es algo vinculado a la inseguridad ciudadana que recorre todo el Perú. Ahora, si es algo vinculado al sector construcción o un intento de robo simplemente es pura especulación. El hecho concreto es que cuando yo he visto que había una persona armada, he desenfundado mi arma y eso ha devenido en un intercambio de disparos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Eran dos a bordo de una moto. Presumo que al ver que estaba armado han disparado poco y se han ido. Solo se escuchaba un ruido ensordecedor", agregó.

Belaunde consideró que si bien existe un incremento de las organizaciones criminales que está relacionada a la proliferación de la minería ilegal, su caso estaría más bien "vinculado a un tema clásico de inseguridad ciudadana".

No obstante, hizo hincapié en que la votación sobre la extensión del Reinfo en el pleno del Congreso será fundamental, "porque la minería ilegal atrae minería criminal".

"No podemos normalizar esta situación"

Anteriormente, en conferencia de prensa, Belaunde hizo un llamado a no acostumbrarse a vivir bajo el asedio de la delincuencia. “Tenemos que defendernos. No podemos normalizar una situación que tiene arrinconada a las familias, a los peruanos, sobre todo a los que menos tienen, porque esto que me ha pasado a mí les pasa a miles”.

Asimismo, agradeció la rápida intervención policial y "la cordialidad del general Zanabria y la de todos los oficiales y suboficiales que estuvieron ayer en la diligencia”.

Seguridad para candidatos

Finalmente, al ser consultado sobre si pedirá resguardo especial, el precandidato fue enfático en que no solicitará algún trato diferenciado fuera de la norma.

“No voy a solicitar nada que no esté previsto en la normativa. Cada microempresario necesitaría un custodio y no alcanzarían los efectivos para eso. Bueno, hay un cronograma, me parece que es hacia el 23 que la seguridad del Estado nos va a brindar seguridad”, aseveró.

“Espero que las pruebas balísticas se puedan realizar prontamente y me devuelvan mi arma. Lo único que pediría”, culminó.