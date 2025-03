Alcalde de Viñac reporta derrumbe con rocas y bloqueo de la carretera entre San Ramón Y Tarma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Hacemos un llamado a Provias. Nos indican que esa carretera ya está abandonada hace buen tiempo, pero sí cobran peajes puntualmente"; dijo García. | Fuente: RPP

Debido a los huaicos que están obstaculizando las vías de comunicación, Wilson García, alcalde de la zona de Viñac, ubicada en Yauyos, en Lima Provincias, confirmó que se encontraba varado en una carretera, entre las ciudades de Tarma y San Ramón.

"Estoy situado en en la provincia de La Merced, cerca a Pichanaqui. Resulta que estoy viajando a la ciudad de Satipo, tengo una misa de honras de una familia que cumple un año. He viajado con toda normalidad, pero a las 4.00 a. m. hemos tenido un atraso. No pueden cruzar los carros que se ubican entre la ciudad de Tarma y San Ramón. Hay un derrumbe: dos rocas inmensas interrumpen la carretera y no contamos con máquinas", dijo García.

"Es la marginal de la carretera central hacia la selva central, una carretera de doble vía. Hay cientos de carros ahí estacionados de ambos de ambos extremos, tanto para el Lima y tanto para la selva central", agregó.

La carretera está abanadonada y no hay señal telefónica

García precisó que el lugar donde cientos de carros han quedado varados se encuentra totalmente abandonado y no cuenta con señal telefónica, por lo que tuvo que caminar varios kilómetros para poder comunicarse.

"Lo más triste es que no hay la conexión de la señal telefónica. Yo he tenido que viajar dos horas ya desde ese punto y recién he conseguido señal claro", indicó.

"Hacemos un llamado a Provias. Nos indican que esa carretera ya está abandonada hace buen tiempo, pero sí cobran los peajes puntualmente. Estoy preocupado más que todo por los niños y por las personas adultas. Ni siquiera hay desayuno, no hay nada por ese lugar, es un lugar inhóspito", finalizó.