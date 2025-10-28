Arequipa: ¿qué se sabe de los policías sindicados de "sembrar" droga y robarle dinero a un intervenido durante un operativo?

El abogado Santiago Seúl Mendoza Flores denunció presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad cometidos por agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional durante un operativo de control de identidad en el video pub “Azúcar”, ubicado en la avenida Dolores, en la ciudad de Arequipa.

El abogado señaló que las imágenes registradas la madrugada del último domingo 26 de octubre muestran que los agentes habrían introducido 19 bolsitas con droga en el bolsillo izquierdo de la casaca de su cliente.

“Cuando él está con las manos contra la pared, se nota una mano que le mete justamente la droga en su bolsillo. Mi cliente trabaja como cajero, dos policías ingresaron a la barra y lo trasladaron por la fuerza hacia el baño de mujeres. En el video se ve claramente que mi patrocinado intenta salir, pero uno de los policías lo agarra del cuello y luego le da una cachetada”, dijo Mendoza Flores.

Acusan a policía de robar dinero

El abogado denunció que otro de los videos evidencia un presunto robo de dinero durante la intervención a otro trabajador del local, que cumplía la función de agente de seguridad.

“Uno de los policías revisa la billetera del intervenido, extrae el dinero y lo guarda en su propio bolsillo. Ya tenemos hasta dos actos irregulares, no solo irregulares, sino son actos de connotación penal”, remarcó.

Mendoza Flores también indicó días antes dos policías llegaron al local y pidieron dinero a cambio de no intervenirlo por lo que presentó una ampliación de denuncia por corrupción ante la Fiscalía, solicitando identificar a todos los agentes involucrados y las razones del operativo.

“La Policía actuó sola, primero dijeron que era por control de identidad, pero le revisan sus bolsillos y encuentra droga. Luego dicen que era porque habría prostitución, pero dicen que no tienen pruebas. Ya después llegó el personal de fiscalización, llegó más de una hora después”, afirmó el abogado.

Cámaras de seguridad grabarona policía presuntamente sacando un billete de la billetera de un intervenido. | Fuente: Difusión

Inspectoría investiga a policías denunciados

El jefe policial de Arequipa, general Olger Benavides, informó que la Inspectoría General de la Policía Nacional inició una investigación administrativa tras la difusión de videos que cuestionan a los agentes del Grupo Terna.

“No voy a opinar sobre los videos. Estos hechos deben pasar por un debido proceso. Los videos e imágenes tienen que ser validados correctamente conforme a ley, con la cadena de custodia y todo lo que corresponde”, señaló Benavides.

Benavides sostuvo que la intervención formó parte de los operativos de control de identidad y prevención que la Policía Nacional ejecuta de manera regular en la zona.

“La avenida Dolores es un punto donde realizamos controles focalizados los fines de semana, porque hay locales que podrían estar vinculados al favorecimiento a la prostitución o a otras actividades ilegales”, explicó.

El jefe policial detalló que en el operativo participaron policías del Grupo Terna, USE y de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, bajo la coordinación del coronel Giuliano Arguedas, jefe de Orden y Seguridad.

Finalmente, Benavides afirmó que el caso será esclarecido y que los resultados se conocerán hacia fin de año y de haber culpables serán sancionados.

“La Policía Nacional no va a permitir temas incorrectos ni conductas que lindan con el delito. Inspectoría tiene un plazo de hasta 45 días para emitir un informe final sobre este caso”, puntualizó.